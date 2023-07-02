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  • Что известно о третьем брате Емельяненко? Он работал охранником и ушел по контракту в армию

Что известно о третьем брате Емельяненко? Он работал охранником и ушел по контракту в армию

2 июля 2023, 23:10

Имена Федора и Александра Емельяненко широко известны в мире смешанных единоборств. Но есть еще и третий брат, Иван. Какие факты известны о нем?

Тренировки со старшими братьями, успехи на чемпионате России и критика за лень

Иван Емельяненко на 12 лет моложе Федора и на семь – Александра, он родился в 1988 году. Как и старшие братья, он с ранних лет занялся единоборствами. Это произошло под влиянием старших братьев.

В Старом Осколе Иван Емельяненко занимался футболом и случайно попал в местную команду. Футболист «Торпедо» Артем Самсонов рассказывал об этом в интервью Sports.ru:

«Тренер ходил по школам, видел детей – и звал всех, кто нравится. Ваня был высоким и занимался боксом. Емельяненко был неуклюжим, но много забивал головой. Там мы и подружились всей командой. Один раз даже ночевал у Емельяненко. Приходил к ним в гости, потому что дружил с Ваней. Я знал и его старших братьев, но не понимал, чем они занимаются. Не спрашивал даже никогда. Потом я переехал в Москву, а Ваня бросил футбол – и снова стал боксом заниматься.

С Иваном мы потом еще общались, а с его старшими братьями – нет. Хотя Александра Емельяненко видел один раз в Москве. Он тренировался на Автозаводской лет восемь назад. Увидел Саню, поздоровался, сказал, что дружил с его братом Ванькой. Он вежливо сказал: «Да, конечно, помню тебя». А я смотрю в глаза и понимаю, что он вообще не помнит».

Федор и Александр много говорили, что Иван может стать профессиональным бойцом: он был боксером, по боевому самбо и рукопашным боям имеет звание мастера спорта. На чемпионате России по боевому самбо в 2006 году Иван взял третье место. Тогда он тренировался в клубе Red Devil, где занимались старшие братья.

В 2006 году на чемпионате России по боевому самбо Иван Емельяненко стал третьим среди юношей. Это его первое крупное достижение в единоборствах. Тогда он тренировался с клубом Red Devil, куда входили оба старших брата, которые уже успешно раскрутили карьеры. Но Федор говорил: «У Ивана, к сожалению, проскальзывает такое – иногда он очень серьезно занимается, с желанием, а иногда делает это просто спустя рукава. Вероятно, думает, что добиться результатов можно и занимаясь время от времени».

Александр подтверждал это, но не торопил младшего брата: «Ване есть смысл делать карьеру в тяжелом весе, а тяжи созревают годам к тридцати. Пусть пока выступает в турнирах по боевому самбо, у него это хорошо получается».

Готовился к дебюту в MMA в Южной Корее, но ушел в армию

Есть ролик, на котором Иван тренируется вместе с братьями. В том же году Иван планировал дебют в ММА.

«Иван тоже летит, будет выступать. Сейчас ему подбирают соперника», – говорил Александр. Но бои обоих Емельяненко так и не состоялись: промоушен, по словам Александра, не подтвердил сроки и условия турнира.

Вместо этого боя Иван выступил на чемпионате Санкт-Петербурга по рукопашному бою, где занял первое место. Даже после этого Александр говорил, что к дебюту в MMA его брат еще не готов: «Пока его подготовка не является достаточной для выступления на профессиональном ринге. Он тренируется вместе со мной, наступит такой момент, когда он обязательно выйдет на ринг и продолжит представлять нашу фамилию в мире».

В 2010 году планировалось выступление Ивана на чемпионате России по боевому самбо – оно не состоялось из-за травмы. В том же году Иван Емельяненко ушел в армию. А после Иван вернулся к учебе.

«Как и большинство населения: без образования и жизненного опыта». Иван Емельяненко работал в охране, а потом стал добровольцем в армии

Братья по-разному характеризовали Ивана Емельяненко.

Александр (2011): «Иван – лентяй. Он не хочет тренироваться. У нас есть возможность научить его многому. Ему не пришлось бы, как мне или Феде, самому пробивать дорогу в смешанные единоборства. Его можно было бы грамотно, без травм, подготовить и вывести на бои со спортсменами хорошего уровня. Но Ваня никак не может решить, что ему нужно в этой жизни».

Федор (2014): «У Ивана нет желания быть профессионалом. Он выполнил норматив мастера спорта по рукопашному бою и по боевому самбо, но биться профессионально не захотел. У каждого свой путь. Заставлять человека не будешь. Он добился, чего хотел. Здесь должно быть его желание, стремление тренироваться и выступать».

Правда, после ММА Иван ушел в частную охрану. Но Федор говорил, что брат занимается боевыми искусствами для себя и норматива. Александр объяснял, почему Иван не достиг больших успехов в спорте: «Я понимаю, что в таком вот раннем возрасте я был работой занят, семья была. Федя был занят работой, у него там дела были. Ну а брат был предоставлен сам себе. Вот у него громкая фамилия – Емельяненко. Ни в чем он не нуждается. А спортом заниматься очень тяжело – жить в режиме, ходить постоянно в зал, от всего отказываться».

Боец ММА Михаил Малютин, друживший с Иваном, называл его очень перспективным и талантливым. Малютин говорил, что инициатива о профессиональном спорте исходила больше не от Ивана, а от братьев: «Он бы мог показать хорошие результаты, но не был спортсменом. Ну, не хотел заниматься, бывает же такое».

После ухода из спорта информации об Иване стало меньше. В 2019-м он был с мамой в Старом Осколе. Александр Емельяненко говорил: «Думает перебираться в Москву, но не знает, чем ему заняться в столице. Он такой же, как и большинство населения: без образования, без знаний, без жизненного опыта».

В 2022 году Иван Емельяненко стал добровольцем в армии России. В октябре он прошел медкомиссию и готовился к заключению контракта.

Источник: Sports.ru
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