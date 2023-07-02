Овчинников: «Стану президентом России – расформирую «Спартак» и «Зенит»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в случае избрания президентом России расформирует «Спартак» и «Зенит».
«Если меня поставят президентом страны, то «Спартак» и «Зенит» постигнет участь расформирования. Я бы просто обе их «трубы» себе бы завернул.
Вот вы любите «Спартак»? Я вот – не очень. Я бы и сейчас у них трубу забрал. Но сейчас нельзя, их футболистам ещe пайку давать надо», – сказал Овчинников.
- «Спартак» – самый титулованный клуб России.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
- Овчинников не работает в российском футболе 19 лет.
Источник: Legalbet