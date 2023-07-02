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    • Овчинников: «Стану президентом России – расформирую «Спартак» и «Зенит»

    Овчинников: «Стану президентом России – расформирую «Спартак» и «Зенит»

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в случае избрания президентом России расформирует «Спартак» и «Зенит».

    «Если меня поставят президентом страны, то «Спартак» и «Зенит» постигнет участь расформирования. Я бы просто обе их «трубы» себе бы завернул.

    Вот вы любите «Спартак»? Я вот – не очень. Я бы и сейчас у них трубу забрал. Но сейчас нельзя, их футболистам ещe пайку давать надо», – сказал Овчинников.

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • Овчинников не работает в российском футболе 19 лет.

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    Источник: Legalbet

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    02.07.2023 12:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1623

      koli4ka 11 часов назад

      Уверен,что в 2024 именно тебя и поставят,других в упор не видно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4356

      Иван Петров 1986 12 часов назад

      Не дай бог - там наверху и без тебя придурков хватает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2637

      alefreddy 12 часов назад

      деменция очень сложный диагноз

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3364

      шахта Заполярная 13 часов назад

      Овца тебе лечиться нужно, хотя о чем я? Не поможет тебе уже лечения, все уже слишком запущенно, остались ли еще места в шестой палате, если да, то тебе туда и срочно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5456

      Питерский князь 14 часов назад

      Президентом дурдома, точно можешь стать.
      :)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +668

      gunstilzit 14 часов назад

      Я премьером буду в его правительстве!
      ЦСКА тоже расформируем!
      ЛОКО будет вечный чемпион мира и галактики)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18459

      DVOK68 14 часов назад

      Ага.
      Выздоровления старому человеку!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23140

      Persona_non_Grata > DVOK68 14 часов назад

      "Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет" - лучше чем классики не скажешь ! )

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +9839

      САДЫЧОК 14 часов назад

      Вы , думаете , он шутит ?
      Нет ! Он , реально , без мозгов !

      3
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      Рейтинг: +1051

      Номэд 14 часов назад

      Епта. Он ешё жив что-ли? Я сперва подумал, речь о вратаре Локо Овчинникове. А тут это ...

      2
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      Рейтинг: +14697

      playsh 14 часов назад

      Дуралеюшка,скорее всего станешь ты резидентом России,где-нибудь на Колыме,но не в солнечном Магадане,а чуть далее - за 101км,без права переписки.

      0
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