Овчинников: «Стану президентом России – расформирую «Спартак» и «Зенит»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в случае избрания президентом России расформирует «Спартак» и «Зенит».

«Если меня поставят президентом страны, то «Спартак» и «Зенит» постигнет участь расформирования. Я бы просто обе их «трубы» себе бы завернул.

Вот вы любите «Спартак»? Я вот – не очень. Я бы и сейчас у них трубу забрал. Но сейчас нельзя, их футболистам ещe пайку давать надо», – сказал Овчинников.