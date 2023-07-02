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  • Овчинников: «Стану президентом России – расформирую «Спартак» и «Зенит»

Овчинников: «Стану президентом России – расформирую «Спартак» и «Зенит»

2 июля 2023, 12:07
16

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в случае избрания президентом России расформирует «Спартак» и «Зенит».

«Если меня поставят президентом страны, то «Спартак» и «Зенит» постигнет участь расформирования. Я бы просто обе их «трубы» себе бы завернул.

Вот вы любите «Спартак»? Я вот – не очень. Я бы и сейчас у них трубу забрал. Но сейчас нельзя, их футболистам ещe пайку давать надо», – сказал Овчинников.

  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
  • Овчинников не работает в российском футболе 19 лет.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (16)
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Vratarь
1688289295
Логично - не поспоришь! И главное, сбалансированное решение.
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nik55
1688289410
мечта психопата
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zarsm
1688289987
Клоун
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dragon922
1688290481
потому что гнус овчина
Ответить
Persona_non_Grata
1688290725
Съесть то он съест, да кто же ему даст ! )))
Ответить
NewLife
1688290818
Дебил !
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САДЫЧОК
1688294078
Вы , думаете , он шутит ? Нет ! Он , реально , без мозгов !
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DVOK68
1688294104
Ага. Выздоровления старому человеку!
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шахта Заполярная
1688298463
Овца тебе лечиться нужно, хотя о чем я? Не поможет тебе уже лечения, все уже слишком запущенно, остались ли еще места в шестой палате, если да, то тебе туда и срочно.
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alefreddy
1688302213
деменция очень сложный диагноз
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