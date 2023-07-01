«Путин спросил: «Ты кто такая?»: Сотникова – о встрече с президентом России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2009 году.

«Это первая встреча с Владимиром Владимировичем, когда мне было 12 лет (показывает портрет – «Бомбардир»). Это когда я выиграла взрослый чемпионат России, собрали всех победителей (Спартакиады-2009) на встречу с Владимиром Владимировичем.

И я просила тогда Виталия Леонтьевича Мутко (экс-министра спорта РФ – «Бомбардир») – я не знала, кто он такой – просто подошла к нему, дернула и сказала: можете сфотографировать, пожалуйста, меня с Владимиром Владимировичем. А он смотрит так: ох, какая девчонка дерзкая, ну давай сфотографирую. Фотографирует, а я смотрю – смазанно получилось. Говорю: не получилось, еще раз.

И потом уже Владимир Владимирович сказал: ты кто такая? Я говорю: я фигуристка. Он: что, будущая олимпийская чемпионка? Я говорю: ну да.

А потом думаю: че я сказала? Придется работать. Я про это забыла, мне уже потом на Олимпиаде уже все напомнили, что я так сказала. Даже в газете писали: «Сотникова пообещала Владимиру Владимировичу выиграть Олимпиаду», – заявила фигуристка.