Макгрегор вспомнил, как отец Хабиба похвалил его за бой с Серроне: «Он сказал, что мои действия были похожи на магию»

Конор не забыл о словах Абдулманапа.

Известный боец UFC Конор Макгрегор поделился воспоминаниями о своем бое с Дональдом Серроне.

Поединок прошел в январе 2020 года.

Конор победил техническим нокаутом в первом раунде – бой был остановлен уже на 40-й секунде.

Макгрегор вспомнил, что после этого боя он получил похвалу от отца Хабиба Нурмагомедова.

«Абдулманап сказал, что мои действия в этом поединке были похожи на магию, и он прав. В этом бою у меня была 100% точность попаданий в добивании «граунд-энд-паунд». Я не пропустил ни одного удара. Наслаждайтесь», – сказал Конор.