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    • Операторы подслушали слова, которые произнес Килиан Мбаппе в адрес Месси в раздевалке после прощального матча Лео за «ПСЖ»

    Операторы подслушали слова, которые произнес Килиан Мбаппе в адрес Месси в раздевалке после прощального матча Лео за «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к форварду Лионелю Месси после его прощального матча за парижан.

    Это был последний матч сезона Лиги 1 для «ПСЖ». После него игроки сдержанно отметили титул. Масштабного празднования не было в связи с тяжелым состоянием вратаря команды Серхио Рико.

    Мбаппе подошел в раздевалке к Месси и сказал: «Лео Месси. Семь «Золотых мячей». Вот он».

    Аргентинец в ответ улыбнулся.

    Вместе с Мбаппе Месси провел два сезона, оба стали победными в чемпионате. Теперь Лео принадлежит американскому «Интеру». Дебют ожидается в третьей декаде июля.

    Источник: Sports.ru

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    01.07.2023 14:26
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