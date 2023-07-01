Операторы подслушали слова, которые произнес Килиан Мбаппе в адрес Месси в раздевалке после прощального матча Лео за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к форварду Лионелю Месси после его прощального матча за парижан.

Это был последний матч сезона Лиги 1 для «ПСЖ». После него игроки сдержанно отметили титул. Масштабного празднования не было в связи с тяжелым состоянием вратаря команды Серхио Рико.

Мбаппе подошел в раздевалке к Месси и сказал: «Лео Месси. Семь «Золотых мячей». Вот он».

Аргентинец в ответ улыбнулся.

Вместе с Мбаппе Месси провел два сезона, оба стали победными в чемпионате. Теперь Лео принадлежит американскому «Интеру». Дебют ожидается в третьей декаде июля.