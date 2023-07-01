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  • «Загитова – худшая ведущая, что я видел. Она сама по себе очень высокомерная, очень неприятный человек, токсичный»: журналист

«Загитова – худшая ведущая, что я видел. Она сама по себе очень высокомерная, очень неприятный человек, токсичный»: журналист

1 июля 2023, 13:40

Журналист «Советского спорта» Никита Плохих недоволен мастерством фигуристки Алины Загитовой как ведущей.

– Сейчас существует практика, что люди с профессионального спорта, олимпийские чемпионы уходят в журналистику. Например, «Ледниковый период» вела Алина Загитова. Как думаешь, можно ли без какого-либо опыта, образования и практики уйти из спорта в журналистику?

– Мы уже говорили про то, что журналистское образование ничего не дает. Если у человека есть данные, поставленная речь, он умеет работать в кадре, его любит камера, то пожалуйста. Если это приятно зрителю, то почему нет.

Например, Алексей Ягудин работал в «Ледниковом периоде». Он же не профессиональный журналист, но стал большим профессионалом в этом. Но он органично смотрится. Алексей приятный по энергетике, у него хорошая речь. А Алина Загитова – худшая ведущая, что я видел.

У меня связана с Алиной Загитова одна не очень хорошая история. И я ее расскажу. Алина сама по себе очень высокомерная девушка. Да, она олимпийская чемпионка. Но она немного отрывается от реальности, живет в своем мире, где обычные люди играют второстепенные роли.

У нас с ней должно было состояться интервью. По-моему, это был чемпионат России по гольфу, на который она приехала как гость. Я, когда был в РБК, договаривался с организаторами, чтобы взять у нее интервью. Ради этого я не поехал к Александру Овечкину. Я прождал весь день Алину на этом мероприятии. Когда мы приехали на этот чемпионат, она опаздывала. Потом около часа делала прическу.

Дальше она пошла сниматься для одной букмекерской компании. Когда она отснялась, мне сказали, что я могу идти брать интервью. В этот момент она ушла куда-то к себе наверх в гримерку, сказав, что устала. В итоге я ждал ее с 12:00 до 22:00. Подхожу к ней, говорю: «Алина, здравствуйте». Она мне: «Сфотографироваться?» Я говорю, что мы с ней договаривались на интервью, а она мне ответила, чтобы я все вопросы решал через ее менеджера, и ушла.

– Я не могу тебя не спросить: как ты между Овечкиным и Загитовой выбрал Алину? Ты же сам в хоккей играл.

– Потому что, к сожалению, Загитова приносит больше кликов изданию. А мы отталкиваемся от того, что нам приносит больше просмотров. Может, я бы сам и выбрал Овечкина, но я действую в интересах РБК. Тем более я успевал и на то, и на другое интервью, если бы до вечера не прождал Алину.

Но я рад, что так получилось: в тот день я познакомился с комментатором Виктором Гусевым. Мы с ним вместе ехали в такси, общались обо всем. Так что какой-то приятный момент из того дня я извлек. Но повторюсь: Алина Загитова – очень неприятный человек. Токсичный.

Источник: сайт Школы журналистики им. Владимира Мезенцева
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