Реакция комментатора Дмитрия Губерниева на победу Загитовой в голосовании на самую красивую спортсменку России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу фигуристки Алины Загитовой в рейтинге самых красивых спортсменок России.

«Нельзя сказать, что Алина Загитова – самая красивая спортсменка. Она одна из самых красивых спортсменок в России, но я, например, являюсь большим поклонником творчества Варвары Субботиной и Евгении Канаевой.

Как понять, кто красивее? Они все прекрасные и очень роскошные.

Я считаю, что Алина, безусловно, яркая и красивая девушка, но я могу назвать список спортсменок, которые будут не менее привлекательными, с моей точки зрения, чем Загитова», – сказал Губерниев.