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    • Реакция комментатора Дмитрия Губерниева на победу Загитовой в голосовании на самую красивую спортсменку России

    Реакция комментатора Дмитрия Губерниева на победу Загитовой в голосовании на самую красивую спортсменку России

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу фигуристки Алины Загитовой в рейтинге самых красивых спортсменок России.

    «Нельзя сказать, что Алина Загитова – самая красивая спортсменка. Она одна из самых красивых спортсменок в России, но я, например, являюсь большим поклонником творчества Варвары Субботиной и Евгении Канаевой.

    Как понять, кто красивее? Они все прекрасные и очень роскошные.

    Я считаю, что Алина, безусловно, яркая и красивая девушка, но я могу назвать список спортсменок, которые будут не менее привлекательными, с моей точки зрения, чем Загитова», – сказал Губерниев.

    Источник: Metaratings

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    01.07.2023 12:49
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