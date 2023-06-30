Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Крылья Советов» отдали Чирковича в аренду сербскому клубу

    «Крылья Советов» отдали Чирковича в аренду сербскому клубу

    Левый вингер Александар Чиркович покинул «Крылья Советов» на временной основе.

    21-летний футболист отправился в аренду в сербский клуб «Бачка Топола».

    «Чиркович – молодой и перспективный футболист, но для развития ему важна постоянная игровая практика. В «Крыльях» по разным причинам, в силу большой конкуренции, он играл не так часто.

    Мы поговорили с игроком и пришли к решению, что сейчас для его прогресса лучше будет выступать за клуб, где он может играть и развиваться.

    Мы рассчитываем, что Чиркович сможет прогрессировать и по окончании аренды вернется в «Крылья» уже более опытным игроком, который может бороться за место в стартовом составе», – объяснил необходимость трансфера спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

    • Самарцы купили Чирковича год назад за 550 тысяч евро.
    • Он провел 20 матчей и забил 3 гола.
    • Контракт серба с клубом действует до 2026 года.

    Новости по теме
    «Локо» купил Сарвели у «Сочи», «Зенит» объявил о переходе Коваленко. Таблица трансферов РПЛ 21
    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты 10
    Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии прибыл на просмотр в «Крылья Советов»
    Источник: сайт «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 