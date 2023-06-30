«Крылья Советов» отдали Чирковича в аренду сербскому клубу

Левый вингер Александар Чиркович покинул «Крылья Советов» на временной основе.

21-летний футболист отправился в аренду в сербский клуб «Бачка Топола».

«Чиркович – молодой и перспективный футболист, но для развития ему важна постоянная игровая практика. В «Крыльях» по разным причинам, в силу большой конкуренции, он играл не так часто.

Мы поговорили с игроком и пришли к решению, что сейчас для его прогресса лучше будет выступать за клуб, где он может играть и развиваться.

Мы рассчитываем, что Чиркович сможет прогрессировать и по окончании аренды вернется в «Крылья» уже более опытным игроком, который может бороться за место в стартовом составе», – объяснил необходимость трансфера спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.