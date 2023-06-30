Сестра невесты Криштиану Роналду прервала молчание: «У меня даже нет денег, чтобы оплатить учебу детей, они мне не помогают»

Сестра по отцу девушки Криштиану Роналду Джорджины Патрисия пожаловалась, что пара никак ей не помогает в финансовом плане.

Патрисия в 11 лет осталась одна после ареста отца. Мать поместила подростка в специальное учреждение. Сейчас Патрисия живет в испанском Кастельоне в доме без удобств с тремя детьми. Кухня – одновременно и спальня. В строении протекает крыша. Иногда Патрисия просит помощи в приготовлении еды у свекрови или соседки. С сестрой Джорджиной контакта не было три года.

«Мне очень больно видеть себя в таком состоянии и осознавать, что я для них ничего не значу. У меня нет денег даже на учебу детей, Джорджина и Криштиану мне не помогают», – сказала Патрисия.