В РФС рассказали, сколько получили денег от ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл детали финансового сотрудничества с ФИФА.

– Мы уже получили 2,7 миллиарда рублей. В соответствии с условием программы, когда мы их потратим, нам выплачивают деньги дальше.

Пока мы их не потратили, поэтому ждем. Но мы получаем средства по другой программе – FIFA Forward.

– Какие это суммы?

– По текущей программе FIFA Forward мы получили 4,5 миллиона долларов. Сейчас начался новый трехлетний цикл, до 2026 года должны получить еще 9,5 миллионов, которые будут направлены на проекты развития.

– Есть переживания, что деньги перестанут приходить?

– В ситуации, в которой мы находимся последние два года, определенные переживания есть, но нет формальных опасений.

– На чем основаны эти переживания?

– Мы же не знаем, что случится завтра. Проснется кто-то и скажет: «Мы решили не перечислять деньги». Я же не могу это предвидеть и предотвратить. Поэтому в текущей ситуации переживаю за это.

– Но это же будет неправомерно.

– Разве спортсменов отстранять от соревнований правомерно? Хорошо, вы отстранили сборную, что тоже неправомерно. Но вы отстранили и клубы, причем в них половина команды – легионеры.

Вы отстранили частную компанию, которая добилась возможности играть в Лиге чемпионов. На каком основании ее отстранили? Что плохого она сделала? Ничего.