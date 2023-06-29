В РФС рассказали, сколько получили денег от ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл детали финансового сотрудничества с ФИФА.
– Мы уже получили 2,7 миллиарда рублей. В соответствии с условием программы, когда мы их потратим, нам выплачивают деньги дальше.
Пока мы их не потратили, поэтому ждем. Но мы получаем средства по другой программе – FIFA Forward.
– Какие это суммы?
– По текущей программе FIFA Forward мы получили 4,5 миллиона долларов. Сейчас начался новый трехлетний цикл, до 2026 года должны получить еще 9,5 миллионов, которые будут направлены на проекты развития.
– Есть переживания, что деньги перестанут приходить?
– В ситуации, в которой мы находимся последние два года, определенные переживания есть, но нет формальных опасений.
– На чем основаны эти переживания?
– Мы же не знаем, что случится завтра. Проснется кто-то и скажет: «Мы решили не перечислять деньги». Я же не могу это предвидеть и предотвратить. Поэтому в текущей ситуации переживаю за это.
– Но это же будет неправомерно.
– Разве спортсменов отстранять от соревнований правомерно? Хорошо, вы отстранили сборную, что тоже неправомерно. Но вы отстранили и клубы, причем в них половина команды – легионеры.
Вы отстранили частную компанию, которая добилась возможности играть в Лиге чемпионов. На каком основании ее отстранили? Что плохого она сделала? Ничего.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.