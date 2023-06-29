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В РФС рассказали, сколько получили денег от ФИФА

29 июня 2023, 23:32

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл детали финансового сотрудничества с ФИФА.

– Мы уже получили 2,7 миллиарда рублей. В соответствии с условием программы, когда мы их потратим, нам выплачивают деньги дальше.

Пока мы их не потратили, поэтому ждем. Но мы получаем средства по другой программе – FIFA Forward.

– Какие это суммы?

– По текущей программе FIFA Forward мы получили 4,5 миллиона долларов. Сейчас начался новый трехлетний цикл, до 2026 года должны получить еще 9,5 миллионов, которые будут направлены на проекты развития.

– Есть переживания, что деньги перестанут приходить?

– В ситуации, в которой мы находимся последние два года, определенные переживания есть, но нет формальных опасений.

– На чем основаны эти переживания?

– Мы же не знаем, что случится завтра. Проснется кто-то и скажет: «Мы решили не перечислять деньги». Я же не могу это предвидеть и предотвратить. Поэтому в текущей ситуации переживаю за это.

– Но это же будет неправомерно.

– Разве спортсменов отстранять от соревнований правомерно? Хорошо, вы отстранили сборную, что тоже неправомерно. Но вы отстранили и клубы, причем в них половина команды – легионеры.

Вы отстранили частную компанию, которая добилась возможности играть в Лиге чемпионов. На каком основании ее отстранили? Что плохого она сделала? Ничего.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Митрофанов Максим
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