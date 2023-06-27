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    • Мбаппе договорился с «Реалом»: есть два сценария для трансфера

    Мбаппе договорился с «Реалом»: есть два сценария для трансфера

    У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе уже есть договоренность с «Реалом».

    Обе стороны считают приоритетом переход следующим летом на правах свободного агента, но этот вариант не устраивает парижский клуб.

    «ПСЖ» хочет продать форварда, если он не будет продлевать контракт, поэтому есть второй сценарий для переезда француза в Испанию.

    «Реал» допускает покупку Мбаппе во время текущего трансферного окна, но пока занимает выжидательную позицию. «ПСЖ» при этом не намерен делать первый шаг, так как между клубами плохие отношения.

    Чемпион Франции оценивает игрока в 180-200 миллионов евро.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 17:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +281

      JIEGEHDA 23 минуты назад

      Неделя назад , Или продажа сейчас или в следующем году Бесплатно. Сейчас Договорился с Реалом два сценария. Сейчас или в следующем году .на сл неделе . ПСЖ и Реал договорились по поводу Мбаппе . Продажа сейчас или переход бесплатно в следущее лето . И так снова и снова . Как с Месси

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