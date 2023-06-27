Мбаппе договорился с «Реалом»: есть два сценария для трансфера

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе уже есть договоренность с «Реалом».

Обе стороны считают приоритетом переход следующим летом на правах свободного агента, но этот вариант не устраивает парижский клуб.

«ПСЖ» хочет продать форварда, если он не будет продлевать контракт, поэтому есть второй сценарий для переезда француза в Испанию.

«Реал» допускает покупку Мбаппе во время текущего трансферного окна, но пока занимает выжидательную позицию. «ПСЖ» при этом не намерен делать первый шаг, так как между клубами плохие отношения.

Чемпион Франции оценивает игрока в 180-200 миллионов евро.