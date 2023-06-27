Мажич рассказал, что он изменит в российском судействе

Новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич рассказал о нововведениях в российском судействе.

«Одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров. За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре.

С нового сезона оценивать работу судей будут VAR-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона, как раньше, а в отдельной комнате VAR-центра.

Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику.

Я и Далибор Джурджевич начнем работу с судьями уже 29 июня на сборе судей РПЛ в Москве. С нетерпением ждем начала подготовки к сезону», – сказал Мажич.