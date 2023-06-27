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    Мажич рассказал, что он изменит в российском судействе

    Новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич рассказал о нововведениях в российском судействе.

    «Одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров. За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре.

    С нового сезона оценивать работу судей будут VAR-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона, как раньше, а в отдельной комнате VAR-центра.

    Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику.

    Я и Далибор Джурджевич начнем работу с судьями уже 29 июня на сборе судей РПЛ в Москве. С нетерпением ждем начала подготовки к сезону», – сказал Мажич.

    • Мажич работал на двух чемпионатах мира – в 2014 и 2018 году.
    • Мажич – единственный сербский арбитр, который обслуживал финал Лиги чемпионов (2018).
    • Сербу 50 лет.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии2
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      MaxRnD 13 минут назад

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      Рейтинг: +2361

      jek718875 24 минуты назад

      Хто цэ? почему не знаю

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