Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мажич рассказал, что он изменит в российском судействе

27 июня 2023, 11:59
5

Новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич рассказал о нововведениях в российском судействе.

«Одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров. За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре.

С нового сезона оценивать работу судей будут VAR-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона, как раньше, а в отдельной комнате VAR-центра.

Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику.

Я и Далибор Джурджевич начнем работу с судьями уже 29 июня на сборе судей РПЛ в Москве. С нетерпением ждем начала подготовки к сезону», – сказал Мажич.

  • Мажич работал на двух чемпионатах мира – в 2014 и 2018 году.
  • Мажич – единственный сербский арбитр, который обслуживал финал Лиги чемпионов (2018).
  • Сербу 50 лет.

Еще по теме:
«Оренбург» подпишет форварда из Ирана
«Спартак» расстался с Классеном 9
Шавло назвал сильнейшего игрока РПЛ – он не из «Зенита» 6
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Мажич Милорад
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jek718875
1687859030
Хто цэ? почему не знаю
Ответить
MaxRnD
1687859683
Расценки ?
Ответить
jek718875
1687862931
Лёд тронулся, господа хорошие?
Ответить
Дед otmoros
1687863302
Спартак, Зенит что, всё?, беда? Или просто дороже?
Ответить
jek718875
1687874685
Судья новенький, будет мести по новому, выметит Зиньку в Пердив
Ответить
Главные новости
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
1
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
4
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
7
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
4
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
8
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
3
Все новости
Все новости
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
7
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
4
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
3
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
8
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
3
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
6
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
6
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
19
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
16
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
27
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
14
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
5
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
3
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
11
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
9
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
3
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
3
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+