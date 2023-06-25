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    Стал известен будущий доход Мбаппе в «Реале»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе все ближе к трансферу в «Реал».

    Как сообщил репортер El Debate Томас Гонсалес Мартин, игрок сможет зарабатывать в Мадриде 60 миллионов евро в год до уплаты налогов. В эту сумму включены рекламные и иные коммерческие доходы.

    «Реал» планирует, что Мбаппе будет уже участвовать в предсезонных матчах.

    • Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
    • Килиан в Париже с 2017 года.
    • У него остался год контракта.

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    Источник: твиттер Томаса Гонсалеса Мартина

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1379

      САНЁК17 3 часа назад

      Давайте заканчивайте эту пьесу скорее, надоело уже

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