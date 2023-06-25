Стал известен будущий доход Мбаппе в «Реале»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе все ближе к трансферу в «Реал».

Как сообщил репортер El Debate Томас Гонсалес Мартин, игрок сможет зарабатывать в Мадриде 60 миллионов евро в год до уплаты налогов. В эту сумму включены рекламные и иные коммерческие доходы.

«Реал» планирует, что Мбаппе будет уже участвовать в предсезонных матчах.