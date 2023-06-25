Стал известен будущий доход Мбаппе в «Реале»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе все ближе к трансферу в «Реал».
Как сообщил репортер El Debate Томас Гонсалес Мартин, игрок сможет зарабатывать в Мадриде 60 миллионов евро в год до уплаты налогов. В эту сумму включены рекламные и иные коммерческие доходы.
«Реал» планирует, что Мбаппе будет уже участвовать в предсезонных матчах.
- Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
- Килиан в Париже с 2017 года.
- У него остался год контракта.
Источник: твиттер Томаса Гонсалеса Мартина