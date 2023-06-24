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    Владелец «ПСЖ» поставил ультиматум Мбаппе

    «ПСЖ» ждет от Килиана Мбаппе окончательного решения по поводу его будущего.

    24-летнему футболисту поставили ультиматум – ответ нужно дать в течение 2-3 недель.

    Либо француз продлит контракт, истекающий в 2024 году, либо будет продан этим летом – такова позиция эмира Катара, владеющего клубом.

    • Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
    • На него претендуют «Реал» и клубы АПЛ.

    Мбаппе уходит в «Рeал»? А можно ли верить этой информации?

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    Источник: PSG Talk

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20627

      Cleaner 1 час назад

      От Мбаппе в клубах одни проблемы будут. Он считает себя звездой и не видит никого вокруг. Неслучайно, что ПСЖ с ним ничего, кроме лягушачьего чемпионата не выиграл...

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