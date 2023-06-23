«Что он сделал, я никогда не забуду»: Ловрен рассказал историю про Клоппа

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал историю, связанную с Юргеном Клоппом. Немецкий тренер предоставил отдых хорвату, чтобы тот съездил к своей дочери.

– Была такая история. Моя дочь заболела. В итоге она оказалась в больнице. Я себе места не находил, очень нервничал. И что он сделал, я этого никогда не забуду, он дал мне неделю отдыха, чтобы я поехал к своей дочери. Это что-то особенное. Никому об этом не рассказывал.

– Он всегда был близок с игроками? Просто знаешь, некоторые тренеры любят держать дистанцию.

– Именно поэтому Клопп на вершине, а остальные тренеры там, где они есть. Все просто. Конечно, он очень серьезно относится к футболу. Но вместе с тем, у него совершенно потрясающие человеческие качества. У него большое сердце.