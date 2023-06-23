Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Что он сделал, я никогда не забуду»: Ловрен рассказал историю про Клоппа

    «Что он сделал, я никогда не забуду»: Ловрен рассказал историю про Клоппа

    Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал историю, связанную с Юргеном Клоппом. Немецкий тренер предоставил отдых хорвату, чтобы тот съездил к своей дочери.

    – Была такая история. Моя дочь заболела. В итоге она оказалась в больнице. Я себе места не находил, очень нервничал. И что он сделал, я этого никогда не забуду, он дал мне неделю отдыха, чтобы я поехал к своей дочери. Это что-то особенное. Никому об этом не рассказывал.

    – Он всегда был близок с игроками? Просто знаешь, некоторые тренеры любят держать дистанцию.

    – Именно поэтому Клопп на вершине, а остальные тренеры там, где они есть. Все просто. Конечно, он очень серьезно относится к футболу. Но вместе с тем, у него совершенно потрясающие человеческие качества. У него большое сердце.

    Новости по теме
    Стало известно, останется ли Салах в «Ливерпуле», не попавшем в Лигу чемпионов
    Клопп подтвердил, что еще один полузащитник покинет «Ливерпуль»
    Клопп дисквалифицирован на два матча АПЛ 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 