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    • Глава российских судей рассказал, с какого тура в новом сезоне РПЛ появятся офсайдные линии

    Глава российских судей рассказал, с какого тура в новом сезоне РПЛ появятся офсайдные линии

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о возвращении офсайдных линий в РПЛ.

    «VAR? Все по-прежнему. Будем обеспечивать большое количество матчей VAR. Надеемся, что с офсайдными линиями с начала следующего сезона у нас все будет хорошо.

    Хочется сразу же сделать ремарку, что технология новая. Мы сделаем все, чтобы она работала безотказно с первого тура, но любой новый сразу не работает идеально. Линии Hawk-Eye тоже дорабатывались после своего запуска».

    Каманцев также отметил, что технология офсайдных линий будет дорабатываться.

    «Также будем дорабатывать с нашими китайскими партнерами. Это хорошая технология, которая прошла сертификацию ФИФА, но первое время возможны нюансы. Офсайдные линии с первого тура? Да. Мы планируем, что они будут», – сказал Каманцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3149

      BAIv 49 минут назад

      Офсайдные линии будут работать в пользу команды, оплатившей их работу!

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      Рейтинг: +2328

      jek718875 54 минуты назад

      Офсайдные линии начнут работать, но если перед игрой занести, новые технологии могут дать сбой, НАТО они и новые

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