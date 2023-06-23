Глава российских судей рассказал, с какого тура в новом сезоне РПЛ появятся офсайдные линии

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о возвращении офсайдных линий в РПЛ.

«VAR? Все по-прежнему. Будем обеспечивать большое количество матчей VAR. Надеемся, что с офсайдными линиями с начала следующего сезона у нас все будет хорошо.

Хочется сразу же сделать ремарку, что технология новая. Мы сделаем все, чтобы она работала безотказно с первого тура, но любой новый сразу не работает идеально. Линии Hawk-Eye тоже дорабатывались после своего запуска».

Каманцев также отметил, что технология офсайдных линий будет дорабатываться.

«Также будем дорабатывать с нашими китайскими партнерами. Это хорошая технология, которая прошла сертификацию ФИФА, но первое время возможны нюансы. Офсайдные линии с первого тура? Да. Мы планируем, что они будут», – сказал Каманцев.