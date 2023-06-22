РФС продолжит утверждать календарь чемпионата: 15 из 16 клубов хотели, чтобы это делала РПЛ

РФС оставил за собой право на утверждение календаря РПЛ.
«Новый регламент не претерпел существенных изменений. Основное изменение – приведение регламента в соответствии с законом о Спорте, который определяет необходимость утверждения «графика проведения соревнований» общероссийской спортивной федерации.
Лига продолжит разрабатывать структуру и попарный календарь соревнований, а затем направлять его на утверждение РФС. Это позволит гармонизировать календарь соревнований с учeтом синхронизации календаря РПЛ и Кубка России», – сообщила пресс-служба РФС.
- Сообщалось, что 15 из 16 клубов выступили за то, что составлять и утверждать календарь должна РПЛ.
- По информации «РБ Спорт», против выступил только «Зенит».
Источник: «Чемпионат»