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  • Овчинников: «Спартак» – КВН. Их новый гендиректор занимался чем угодно, только не футболом»

Овчинников: «Спартак» – КВН. Их новый гендиректор занимался чем угодно, только не футболом»

22 июня 2023, 14:55
10

Известный тренер Валерий Овчинников прокомментировал назначение Олега Малышева на пост гендиректора «Спартака».

– Я его не знаю. Но, изучив досье, понял одно: новый гендиректор «Спартака» занимался чем угодно, только не футболом. Вот это я знаю, что к футболу он не имеет никакого отношения.

– Про него вообще мало кто знает.

– Ну так это же о многом говорит. «Спартак» – наш ведущий клуб, известный не только в России. А гендиректора никто не знает.

– Вы не ждете от него каких-то эффективных шагов?

– Конечно, жду. Он чего-нибудь должен натворить. То у них Зарема была, развлекалась, теперь – новый руководитель.

У них все в порядке! КВН идет и дальше продолжается. «Спартак» – клуб веселых и находчивых. Придет потом кто-то следующий, «разует» их на определенную сумму «лямов» и снова все будет в порядке.

  • Малышев сменил Евгения Мележикова.
  • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
  • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Овчинников Валерий
Комментарии (10)
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NewLife
1687437145
Овчинникову и местным придурковатым троллям хочу сказать: какое ваше дело, марш на теплотрассу, там за стаканом бояра можете обсуждать успешное окончание "специальной футбольной операции" по затаскиванию немытых на первое место. А Бомбардир хочу спросить: почему хейтер Спартака, синитовская подстилка РБ Спорт является вашим основным источником новостей, содержащих фейки и ругань в адрес красно-белых.
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Persona_non_Grata
1687440726
А где учат на футбольных гендиректоров ??? Это не тренер, у гендиректора другие функции и задачи, а вот как он с ними справится - посмотрим ...
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НикКин
1687440847
Да у нас сама РПЛ как КВН
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erybov1965
1687442685
Ну Быстров хоть, через Спартак немного прославился,а Овчинников,какое отношение имеет к Спартаку?Или таким образом,тоже уже прославляются?А еще некоторые говорят,что Спартак-не самый знаменитый клуб СССР/РФ,каждому есть до него дело.
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шахта Заполярная
1687443001
Послушай "известный " тренер тебе то какое дело кого Спартак назначает, кого увольняет. Ковыряйся в своей помойке.
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aaaaahhhh
1687448958
а что толку что Овчинников занимался только футболом? Чего то не слышно о нем ни гу-гу...
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