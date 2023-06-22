Овчинников: «Спартак» – КВН. Их новый гендиректор занимался чем угодно, только не футболом»

Овчинникову и местным придурковатым троллям хочу сказать: какое ваше дело, марш на теплотрассу, там за стаканом бояра можете обсуждать успешное окончание "специальной футбольной операции" по затаскиванию немытых на первое место.
А Бомбардир хочу спросить: почему хейтер Спартака, синитовская подстилка РБ Спорт является вашим основным источником новостей, содержащих фейки и ругань в адрес красно-белых.
Известный тренер Валерий Овчинников прокомментировал назначение Олега Малышева на пост гендиректора «Спартака».
– Я его не знаю. Но, изучив досье, понял одно: новый гендиректор «Спартака» занимался чем угодно, только не футболом. Вот это я знаю, что к футболу он не имеет никакого отношения.
– Про него вообще мало кто знает.
– Ну так это же о многом говорит. «Спартак» – наш ведущий клуб, известный не только в России. А гендиректора никто не знает.
– Вы не ждете от него каких-то эффективных шагов?
– Конечно, жду. Он чего-нибудь должен натворить. То у них Зарема была, развлекалась, теперь – новый руководитель.
У них все в порядке! КВН идет и дальше продолжается. «Спартак» – клуб веселых и находчивых. Придет потом кто-то следующий, «разует» их на определенную сумму «лямов» и снова все будет в порядке.
- Малышев сменил Евгения Мележикова.
- Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
- «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.