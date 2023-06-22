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    • Овчинников: «Спартак» – КВН. Их новый гендиректор занимался чем угодно, только не футболом»

    Овчинников: «Спартак» – КВН. Их новый гендиректор занимался чем угодно, только не футболом»

    Известный тренер Валерий Овчинников прокомментировал назначение Олега Малышева на пост гендиректора «Спартака».

    – Я его не знаю. Но, изучив досье, понял одно: новый гендиректор «Спартака» занимался чем угодно, только не футболом. Вот это я знаю, что к футболу он не имеет никакого отношения.

    – Про него вообще мало кто знает.

    – Ну так это же о многом говорит. «Спартак» – наш ведущий клуб, известный не только в России. А гендиректора никто не знает.

    – Вы не ждете от него каких-то эффективных шагов?

    – Конечно, жду. Он чего-нибудь должен натворить. То у них Зарема была, развлекалась, теперь – новый руководитель.

    У них все в порядке! КВН идет и дальше продолжается. «Спартак» – клуб веселых и находчивых. Придет потом кто-то следующий, «разует» их на определенную сумму «лямов» и снова все будет в порядке.

    • Малышев сменил Евгения Мележикова.
    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18694

      NewLife 4 минуты назад

      Овчинникову и местным придурковатым троллям хочу сказать: какое ваше дело, марш на теплотрассу, там за стаканом бояра можете обсуждать успешное окончание "специальной футбольной операции" по затаскиванию немытых на первое место.
      А Бомбардир хочу спросить: почему хейтер Спартака, синитовская подстилка РБ Спорт является вашим основным источником новостей, содержащих фейки и ругань в адрес красно-белых.

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      Рейтинг: +20574

      Cleaner 16 минут назад

      Спартак не КВН. Спартак это ДОМ-2!!!...)))

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