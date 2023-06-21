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    Уткин назвал лучший день в жизни

    Видеоблогер Василий Уткин написал текст в честь 15-летия со дня победы сборной России над Нидерландами (3:1) в четвертьфинале Евро-2008. Он считает тот день лучшим в жизни.

    «Бывают счастливые дни. Когда рождается первенец (в духе времени добавим: или первенка). День рождения; правда, чем дальше, тем в нем счастья меньше. День встречи со старым другом… Вот это как раз очень актуально, ведь живем во время разлук.

    А бывает такой день, в котором получилось все. Он не мог быть ни увлекательнее, ни полнее, ни вульгарнее, ни чище. Просто идеальный день. Лучший.

    Для меня вне конкуренции таким днем остается тот самый», – написал Уткин.

    • Журналист смотрел матч из-за спины Гуса Хиддинка – главного тренера России.
    • Игра прошла в швейцарском Берне.
    • В полуфинале Евро-2008 Россия уступила Испании (0:3).

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15225

      Алексей З 38 минут назад

      Идиоты , он образно выразился, ну нельзя же всё буквально понимать.
      Ну в натуре, после каждой новости на Бомбардире, можно утверждать "страна дураков "

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      Рейтинг: +9155

      vladik12 > Алексей З 12 минут назад

      Опять бухой там?

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