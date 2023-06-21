Уткин назвал лучший день в жизни

Видеоблогер Василий Уткин написал текст в честь 15-летия со дня победы сборной России над Нидерландами (3:1) в четвертьфинале Евро-2008. Он считает тот день лучшим в жизни.

«Бывают счастливые дни. Когда рождается первенец (в духе времени добавим: или первенка). День рождения; правда, чем дальше, тем в нем счастья меньше. День встречи со старым другом… Вот это как раз очень актуально, ведь живем во время разлук.

А бывает такой день, в котором получилось все. Он не мог быть ни увлекательнее, ни полнее, ни вульгарнее, ни чище. Просто идеальный день. Лучший.

Для меня вне конкуренции таким днем остается тот самый», – написал Уткин.