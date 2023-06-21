Уткин назвал лучший день в жизни

Видеоблогер Василий Уткин написал текст в честь 15-летия со дня победы сборной России над Нидерландами (3:1) в четвертьфинале Евро-2008. Он считает тот день лучшим в жизни.
«Бывают счастливые дни. Когда рождается первенец (в духе времени добавим: или первенка). День рождения; правда, чем дальше, тем в нем счастья меньше. День встречи со старым другом… Вот это как раз очень актуально, ведь живем во время разлук.
А бывает такой день, в котором получилось все. Он не мог быть ни увлекательнее, ни полнее, ни вульгарнее, ни чище. Просто идеальный день. Лучший.
Для меня вне конкуренции таким днем остается тот самый», – написал Уткин.
- Журналист смотрел матч из-за спины Гуса Хиддинка – главного тренера России.
- Игра прошла в швейцарском Базеле.
- В полуфинале Евро-2008 Россия уступила Испании (0:3).
Источник: Sports.ru