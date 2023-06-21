Товарищеские матчи. Бразилия уступила Сенегалу (2:4), Германия проиграла Колумбии (0:2)

Сборная Германии уступила Колумбии со счетом 0:2 в товарищеском матче, который проходил в Гельзенкирхене.

Бразилия проиграла Сенегалу (2:4), ведя в счете по ходу матча.

Полузащитник «Зенита» Малком впервые вышел в стартовом составе сборной Бразилии. Его заменили на 57-й минуте.

Защитник «ПСЖ» Маркиньос забил и в свои, и в чужие ворота. Дубль сделал форвард сборной Сенегала Садио Мане.

Товарищеские матчи

Германия – Колумбия – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Диас, 54; 0:2 – Куадрадо (с пенальти), 82.

Бразилия – Сенегал – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Пакета, 11; 1:1 – Диалло, 22; 1:2 – Маркиньос (автогол), 52; 1:3 – Мане, 55; 2:3 – Маркиньос, 58; 2:4 – Мане (с пенальти), 90+7.