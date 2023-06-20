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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Колумбия
Германия - Колумбия: обзор матча 20 июня 2023
Германия
20.06.2023, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Колумбия
54'
Л. Диас
82'
Х. Куадрадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Германия - Колумбия
90'
+4
Замена
Д. Санчес
️️️️
Х. Куадрадо
90'
+4
Замена
К. Кастаньо
️️️️
М. Урибе
86'
Замена
Д. Валойес
️️️️
Л. Диас
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Куадрадо
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Хаверц
79'
Замена
Й. Киммих
️️️️
И. Гюндоган
79'
Желтая карточка
Р. Госенс
78'
77'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Р. Борре
77'
Замена
В. Барриос
️️️️
Ж. Лерма
Желтая карточка
Б. Хенрикс
74'
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
72'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Э. Джан
68'
54'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
Х. Куадрадо
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Вольф
46'
11'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
0
Мариус Вольф
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Лерой Сане
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
15
Матеус Урибе
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
14
Юлиан Брандт
АП
17
Флориан Вирц
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Кевин Миер
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
14
Андрес Салазар
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Хуан Москера
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
5
Кевин Кастаньо
ЦП
21
Оскар Кортес
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
22
Диего Валойес
ПВ
18
Матео Кассьерра
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
21
Госенс
2
Рюдигер
2
Тиав
0
Вольф
23
Джан
21
Гюндоган
8
Горецка
10
Мусиала
19
Сане
7
Хаверц
4-1-2-2-1
12
Варгас
2
Муньос
13
Мина
3
Лукуми
22
Машадо
15
Урибе
11
Куадрадо
16
Лерма
10
Ариас
7
Диас
19
Борре
0
Вольф
23
Хенрикс
23
Хенрикс
0
Вольф
21
Гюндоган
6
Киммих
6
Киммих
21
Гюндоган
7
Хаверц
14
Брандт
14
Брандт
7
Хаверц
23
Джан
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
23
Джан
11
Куадрадо
23
Санчес
23
Санчес
11
Куадрадо
16
Лерма
5
Барриос
5
Барриос
16
Лерма
15
Урибе
5
Кастаньо
5
Кастаньо
15
Урибе
7
Диас
22
Валойес
22
Валойес
7
Диас
19
Борре
18
Кассьерра
18
Кассьерра
19
Борре
Остались в запасе
Германия
Колумбия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Флориан Вирц
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Кевин Миер
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
14
Андрес Салазар
ЦЗ
6
Хуан Москера
ПЗ
21
Оскар Кортес
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Флориан Вирц
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Кевин Миер
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
14
Андрес Салазар
ЦЗ
6
Хуан Москера
ПЗ
21
Оскар Кортес
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Германия - Колумбия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
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