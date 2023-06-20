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    Бензема отписался от аккаунтов «Реала» в соцсетях

    Карим Бензема больше не следит за «Реалом» в социальных сетях.

    35-летний футболист после ухода в «Аль-Иттихад» отписался от аккаунтов мадридского клуба.

    При этом француз по-прежнему подписан на страницы большинства экс-одноклубников и на главного тренера Карло Анчелотти.

    Ранее «Реал» отписался от Бензема, поскольку в соцсетях клуб подписан только на действующих игроков.

    • Бензема провел в «Реале» 14 сезонов.
    • Статистика нападающего: 648 матчей (5-й результат в истории клуба), 354 гола (2-й результат в истории клуба), 165 ассистов (рекордсмен).

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    Источник: RMC Sport

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