Бензема отписался от аккаунтов «Реала» в соцсетях

Карим Бензема больше не следит за «Реалом» в социальных сетях.

35-летний футболист после ухода в «Аль-Иттихад» отписался от аккаунтов мадридского клуба.

При этом француз по-прежнему подписан на страницы большинства экс-одноклубников и на главного тренера Карло Анчелотти.

Ранее «Реал» отписался от Бензема, поскольку в соцсетях клуб подписан только на действующих игроков.