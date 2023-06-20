Бензема отписался от аккаунтов «Реала» в соцсетях

Карим Бензема больше не следит за «Реалом» в социальных сетях.
35-летний футболист после ухода в «Аль-Иттихад» отписался от аккаунтов мадридского клуба.
При этом француз по-прежнему подписан на страницы большинства экс-одноклубников и на главного тренера Карло Анчелотти.
Ранее «Реал» отписался от Бензема, поскольку в соцсетях клуб подписан только на действующих игроков.
- Бензема провел в «Реале» 14 сезонов.
- Статистика нападающего: 648 матчей (5-й результат в истории клуба), 354 гола (2-й результат в истории клуба), 165 ассистов (рекордсмен).
Источник: RMC Sport