Мбаппе ответил, заслуживает ли он получить «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе порассуждал о том, достоин ли он стать обладателем «Золотого мяча».
«Сложно говорить об индивидуальных наградах. Приходится выдвигать себя на передний план. Это не всегда хорошо воспринимается широкой публикой.
Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Каковы новые критерии? Привлекать внимание, забивать голы и оказывать влияние? Думаю, я соответствую этим критериям.
Я бы ответил «да», но голосуют люди, а я всегда настроен оптимистично», – сказал 24-летний француз.
- В прошедшем сезоне Мбаппе выиграл с «ПСЖ» Лигу 1 и Суперкубок Франции.
- В составе сборной он дошел до финала ЧМ-2022, где оформил хет-трик, но этого не хватило для победы над Аргентиной.
- Индивидуальная статистика форварда: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
Источник: Goal