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    Мбаппе ответил, заслуживает ли он получить «Золотой мяч»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе порассуждал о том, достоин ли он стать обладателем «Золотого мяча».

    «Сложно говорить об индивидуальных наградах. Приходится выдвигать себя на передний план. Это не всегда хорошо воспринимается широкой публикой.

    Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Каковы новые критерии? Привлекать внимание, забивать голы и оказывать влияние? Думаю, я соответствую этим критериям.

    Я бы ответил «да», но голосуют люди, а я всегда настроен оптимистично», – сказал 24-летний француз.

    • В прошедшем сезоне Мбаппе выиграл с «ПСЖ» Лигу 1 и Суперкубок Франции.
    • В составе сборной он дошел до финала ЧМ-2022, где оформил хет-трик, но этого не хватило для победы над Аргентиной.
    • Индивидуальная статистика форварда: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20492

      Cleaner 3 часа назад

      Не наиграл Мбаппе на золотой мяч. От слова совсем.

      0
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      Рейтинг: +499

      Alejandrrro > Cleaner 3 часа назад

      А Месси наиграл? Индивидуально Мбаппе превзошёл Месси.

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      Рейтинг: +1138

      SuperNils > Cleaner 3 часа назад

      А кто наиграл?

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      Рейтинг: +702

      Октавиус > SuperNils 3 часа назад

      Холанд

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      Рейтинг: +1138

      SuperNils > Октавиус 3 часа назад

      Согласен.

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