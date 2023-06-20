Мбаппе ответил, заслуживает ли он получить «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе порассуждал о том, достоин ли он стать обладателем «Золотого мяча».

«Сложно говорить об индивидуальных наградах. Приходится выдвигать себя на передний план. Это не всегда хорошо воспринимается широкой публикой.

Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Каковы новые критерии? Привлекать внимание, забивать голы и оказывать влияние? Думаю, я соответствую этим критериям.

Я бы ответил «да», но голосуют люди, а я всегда настроен оптимистично», – сказал 24-летний француз.