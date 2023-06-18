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    Канчельскис: «1 миллион за Личку – это грабеж «Оренбурга»

    Бывший игрок «Динамо» Андрей Канчельскис прокомментировал новость, что «Динамо» выкупает главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку за 1 миллион евро.

    «В российском футболе нет справедливости. Очень жалко «Оренбург», они заслужили такого тренера. Но «Динамо», есть «Динамо», сопротивляться им было бы сложно. Личка отработал очень хороший сезон, поэтому за ним и устроили охоту из Москвы.

    Но отдавать за него 1 миллион евро – грабеж «Оренбурга». За такого специалиста должны выкладывать пять миллионов. Тогда эта сумма хоть как-то компенсирует уход Лички», – сказал Канчельскис.

    • Личка в Оренбурге с 2020 года.
    • В прошлом году он вернул команду в РПЛ.
    • Личку в «Оренбурге» должен заменить Иржи Ярошик.

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    Источник: Sport24

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