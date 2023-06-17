Чилаверт: «Мбаппе был бы средним игроком в Южной Америке»

Бывший парагвайский вратарь-голеадор Хосе Луис Чилаверт оценил игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе сказал, что в Южной Америке невысокий уровень футбола. Я бы хотел, чтобы он сыграл на высоте в Ла-Пасе (Боливия) или в Кито (Эквадор) или в Бразилии. Тут Мбаппе был бы средним игроком, так как он предсказуем.

Да, есть преимущество в скорости, но защитники способны контролировать Килиана», – считает Чилаверт.