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    Чилаверт: «Мбаппе был бы средним игроком в Южной Америке»

    Бывший парагвайский вратарь-голеадор Хосе Луис Чилаверт оценил игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    «Мбаппе сказал, что в Южной Америке невысокий уровень футбола. Я бы хотел, чтобы он сыграл на высоте в Ла-Пасе (Боливия) или в Кито (Эквадор) или в Бразилии. Тут Мбаппе был бы средним игроком, так как он предсказуем.

    Да, есть преимущество в скорости, но защитники способны контролировать Килиана», – считает Чилаверт.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • Он чемпион мира-2018.
    • У Мбаппе остался год контракта с «ПСЖ», после чего он должен уйти в «Реал».

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    Источник: RMC Sport

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