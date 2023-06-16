В «Локомотиве» рассказали о влиянии Слуцкого на трансфер Дзюбы

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, как экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий повлиял на трансфер нападающего Артема Дзюбы.

«Когда пришла наша команда, не было времени на раскачку: нужно было спасать положение. Я благодарен Галактионову, спортивному директору Ульянову, нашим консультантам, которые с Артемом встретились и очень быстро достигли договоренности. Это большая редкость в футболе.

Артем тоже прекрасно понимал состояние команды в турнирной таблице. В то же время земля полнится слухами…

Думаю, информация после посещения матчей и тренировок Леонидом Слуцким, который был у нас на сборах в Эмиратах, дала Дзюбе пищу для размышлений. Он услышал, что клуб меняется, амбициозен, тут всe правильно выстраивается.

Мы быстро договорились, определились с тем, что играем до конца сезона, а после него решаем по дальнейшим отношениям. Артем, его представитель и наш клуб выполнили эти договоренности. Действительно хорошая история», – сказал Нагорных.