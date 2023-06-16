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    • В «Локомотиве» рассказали о влиянии Слуцкого на трансфер Дзюбы

    В «Локомотиве» рассказали о влиянии Слуцкого на трансфер Дзюбы

    Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, как экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий повлиял на трансфер нападающего Артема Дзюбы.

    «Когда пришла наша команда, не было времени на раскачку: нужно было спасать положение. Я благодарен Галактионову, спортивному директору Ульянову, нашим консультантам, которые с Артемом встретились и очень быстро достигли договоренности. Это большая редкость в футболе.

    Артем тоже прекрасно понимал состояние команды в турнирной таблице. В то же время земля полнится слухами…

    Думаю, информация после посещения матчей и тренировок Леонидом Слуцким, который был у нас на сборах в Эмиратах, дала Дзюбе пищу для размышлений. Он услышал, что клуб меняется, амбициозен, тут всe правильно выстраивается.

    Мы быстро договорились, определились с тем, что играем до конца сезона, а после него решаем по дальнейшим отношениям. Артем, его представитель и наш клуб выполнили эти договоренности. Действительно хорошая история», – сказал Нагорных.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

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    Источник: «Матч ТВ»

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