В «Локомотиве» рассказали о влиянии Слуцкого на трансфер Дзюбы

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, как экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий повлиял на трансфер нападающего Артема Дзюбы.
«Когда пришла наша команда, не было времени на раскачку: нужно было спасать положение. Я благодарен Галактионову, спортивному директору Ульянову, нашим консультантам, которые с Артемом встретились и очень быстро достигли договоренности. Это большая редкость в футболе.
Артем тоже прекрасно понимал состояние команды в турнирной таблице. В то же время земля полнится слухами…
Думаю, информация после посещения матчей и тренировок Леонидом Слуцким, который был у нас на сборах в Эмиратах, дала Дзюбе пищу для размышлений. Он услышал, что клуб меняется, амбициозен, тут всe правильно выстраивается.
Мы быстро договорились, определились с тем, что играем до конца сезона, а после него решаем по дальнейшим отношениям. Артем, его представитель и наш клуб выполнили эти договоренности. Действительно хорошая история», – сказал Нагорных.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
- Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».