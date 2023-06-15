Испания – Италия: стартовые составы на 1/2 финала Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Италии на полуфинальный матч Лиги наций.
- Игра состоится в голландском городе Энсхеде.
- Начало – в 21:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Первым финалистом турнира в среду стала Хорватия, победившая Нидерланды.
Испания: Симон, Навас, Ле Норман, Лапорт, Альба, Родри, Мерино, Гави, Пино, Мората, Родриго.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Фраттези, Жоржиньо, Барелла, Дзаньоло, Иммобиле.
Источник: сайт УЕФА