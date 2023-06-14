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    • В РФС анонсировали товарищеский матч сборной России против африканской команды

    В РФС анонсировали товарищеский матч сборной России против африканской команды

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах организовать товарищеский матч сборной России против команд из Африки.

    «Кто должен был быть, если не Камерун? Были два партнeра, но я бы не хотел их озвучивать. С ними ещe возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России.

    Откуда соперник? Африка: команда, которая не принимала участия в чемпионате мира», – сказал Митрофанов.

    • Россия отстранена от международных турниров на неопределенный срок.
    • Сборная в 2022-м и 2023-м годах провела 5 матчей с соперниками из Азии.
    • Команда Валерия Карпина одержала 2 победы и 3 раза сыграла вничью.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4873

      fakeid 38 минут назад

      скауты спортага напряглись и полезли искать бинокли. может, какого зулуса удастся подписать, гы-гы!

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