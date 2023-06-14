В РФС анонсировали товарищеский матч сборной России против африканской команды

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах организовать товарищеский матч сборной России против команд из Африки.
«Кто должен был быть, если не Камерун? Были два партнeра, но я бы не хотел их озвучивать. С ними ещe возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России.
Откуда соперник? Африка: команда, которая не принимала участия в чемпионате мира», – сказал Митрофанов.
- Россия отстранена от международных турниров на неопределенный срок.
- Сборная в 2022-м и 2023-м годах провела 5 матчей с соперниками из Азии.
- Команда Валерия Карпина одержала 2 победы и 3 раза сыграла вничью.
Источник: «Чемпионат»