В РФС анонсировали товарищеский матч сборной России против африканской команды

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах организовать товарищеский матч сборной России против команд из Африки.

«Кто должен был быть, если не Камерун? Были два партнeра, но я бы не хотел их озвучивать. С ними ещe возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России.

Откуда соперник? Африка: команда, которая не принимала участия в чемпионате мира», – сказал Митрофанов.