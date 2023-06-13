«Реал» хочет купить Мбаппе уже этим летом: известна позиция Килиана

«Реал» хочет сделать предложение о трансфере нападающего «ПСЖ» Килана Мбаппе уже этим летом, сообщает ESPN.

Сам футболист предпочитает перейти именно в «Реал».

Президент мадридского клуба Флорентино Перес регулярно контактирует с окружением Мбаппе и недавно снова провел переговоры.