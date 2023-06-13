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    • «Реал» хочет купить Мбаппе уже этим летом: известна позиция Килиана

    «Реал» хочет купить Мбаппе уже этим летом: известна позиция Килиана

    «Реал» хочет сделать предложение о трансфере нападающего «ПСЖ» Килана Мбаппе уже этим летом, сообщает ESPN.

    Сам футболист предпочитает перейти именно в «Реал».

    Президент мадридского клуба Флорентино Перес регулярно контактирует с окружением Мбаппе и недавно снова провел переговоры.

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
    • Парижане оценивают форварда в 180-200 миллионов евро.
    • Помимо «Реала» на него претендуют два клуба АПЛ.

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    Источник: ESPN

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