«Реал» хочет купить Мбаппе уже этим летом: известна позиция Килиана

«Реал» хочет сделать предложение о трансфере нападающего «ПСЖ» Килана Мбаппе уже этим летом, сообщает ESPN.
Сам футболист предпочитает перейти именно в «Реал».
Президент мадридского клуба Флорентино Перес регулярно контактирует с окружением Мбаппе и недавно снова провел переговоры.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
- Парижане оценивают форварда в 180-200 миллионов евро.
- Помимо «Реала» на него претендуют два клуба АПЛ.
Источник: ESPN