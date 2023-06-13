Акинфеев объяснил эмоциональное празднование после победы ЦСКА в Fonbet Кубке России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал бурное празднование победы в Fonbet Кубке России.

ЦСКА в Суперфинале Кубка России победил «Краснодар» по пенальти.

37-летний Акинфеев выиграл все серии пенальти в Кубке России.

Вратарь повторил рекорд по количеству выигранных Кубков России.

– После матча с Испанией вы рассказывали, что даже немного пожалели о слишком бурном праздновании победы. Но сейчас вы тоже достаточно ярко отпраздновали. Эмоции взяли верх?

– Это я показал, что у меня ещe порох в пороховницах есть.

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