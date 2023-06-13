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    • Акинфеев объяснил эмоциональное празднование после победы ЦСКА в Fonbet Кубке России

    Акинфеев объяснил эмоциональное празднование после победы ЦСКА в Fonbet Кубке России

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал бурное празднование победы в Fonbet Кубке России.

    • ЦСКА в Суперфинале Кубка России победил «Краснодар» по пенальти.
    • 37-летний Акинфеев выиграл все серии пенальти в Кубке России.
    • Вратарь повторил рекорд по количеству выигранных Кубков России.

    – После матча с Испанией вы рассказывали, что даже немного пожалели о слишком бурном праздновании победы. Но сейчас вы тоже достаточно ярко отпраздновали. Эмоции взяли верх?

    – Это я показал, что у меня ещe порох в пороховницах есть.

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    Источник: сайт РФС

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