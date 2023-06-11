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    Федотов: «ЦСКА нужно усиление почти на каждую позицию»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в кубковом Суперфинале над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти) попросил руководство об усилении.

    «Вопрос о том, как навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне, звучит неоднократно, но сначала нам всe нужно переосмыслить, хорошо поработать на трансферном рынке. Нужны усиления почти всех позиций. Подписание Игоря – хороший сигнал, трофей, думаю, позволит нам находить большее взаимопонимание с теми ребятами, с которыми нужно перезаключить контракты», – сказал Федотов.

    • ЦСКА взял Кубок России впервые за 10 лет.
    • Для Федотова это 1-й трофей в карьере.
    • ЦСКА 15 июля сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      Marshall1956 6 минут назад

      Особенно нападающий нужен иначе с великим ЗЕ далеко не уедем

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