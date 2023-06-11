Федотов: «ЦСКА нужно усиление почти на каждую позицию»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в кубковом Суперфинале над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти) попросил руководство об усилении.

«Вопрос о том, как навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне, звучит неоднократно, но сначала нам всe нужно переосмыслить, хорошо поработать на трансферном рынке. Нужны усиления почти всех позиций. Подписание Игоря – хороший сигнал, трофей, думаю, позволит нам находить большее взаимопонимание с теми ребятами, с которыми нужно перезаключить контракты», – сказал Федотов.