Бабаев: «Акинфеев еще раз подтвердил, что он великий»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился эмоциями от победы в Fonbet Кубке России. Клуб победил в суперфинале «Краснодар» по пенальти.

«Фантастические эмоции. Серия пенальти всегда повышает градус любого турнира. Хотя я считаю, что по игре мы были чуть ближе к победе, создали больше острых моментов. Но это финал, надо отдать должное «Краснодару». Они играли достойно.

То, что матч закончили серией пенальти, в которой Игорь Акинфеев еще раз подтвердил, что он великий, мы вдвойне счастливы. Очень истосковались по таким трофеям», – сказал Бабаев.