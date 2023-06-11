Бабаев: «Акинфеев еще раз подтвердил, что он великий»

Акинфеев однозначно лучший вратарь в России.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился эмоциями от победы в Fonbet Кубке России. Клуб победил в суперфинале «Краснодар» по пенальти.
«Фантастические эмоции. Серия пенальти всегда повышает градус любого турнира. Хотя я считаю, что по игре мы были чуть ближе к победе, создали больше острых моментов. Но это финал, надо отдать должное «Краснодару». Они играли достойно.
То, что матч закончили серией пенальти, в которой Игорь Акинфеев еще раз подтвердил, что он великий, мы вдвойне счастливы. Очень истосковались по таким трофеям», – сказал Бабаев.
- Акинфеев отразил два пенальти в матче с «Краснодаром».
- Он выиграл турнир в восьмой раз.
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