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    Бабаев: «Акинфеев еще раз подтвердил, что он великий»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился эмоциями от победы в Fonbet Кубке России. Клуб победил в суперфинале «Краснодар» по пенальти.

    «Фантастические эмоции. Серия пенальти всегда повышает градус любого турнира. Хотя я считаю, что по игре мы были чуть ближе к победе, создали больше острых моментов. Но это финал, надо отдать должное «Краснодару». Они играли достойно.

    То, что матч закончили серией пенальти, в которой Игорь Акинфеев еще раз подтвердил, что он великий, мы вдвойне счастливы. Очень истосковались по таким трофеям», – сказал Бабаев.

    • Акинфеев отразил два пенальти в матче с «Краснодаром».
    • Он выиграл турнир в восьмой раз.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20261

      Cleaner 58 минут назад

      Акинфеев однозначно лучший вратарь в России.

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