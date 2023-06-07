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    • «Барселона» прокомментировала трансфер Месси в «Интер» Майами

    «Барселона» прокомментировала трансфер Месси в «Интер» Майами

    Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на переход нападающего Лионеля Месси в американский «Интер».

    «Барселона» желает Месси удачи на его новом этапе. 5 июня Хорхе Месси, отец и агент игрока, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении футболиста присоединиться к «Интеру», несмотря на предложение от «Барселоны», которое было сделано.

    Президент Лапорта с пониманием и уважением отнесся к решению Месси выступать в лиге с меньшими требованиями к игрокам, подальше от повышенного внимания и давления, которому он подвергался в последние годы.

    Жоан Лапорта и Хорхе Месси также договорились о сотрудничестве, чтобы отдать должное футболисту, который был, есть и всегда будет любим в «Барселоне», – написали каталонцы.

    • Месси последние два сезона играл в «ПСЖ». У него закончился контракт с парижским клубом.
    • На Лео также претендовал клуб Саудовской Аравии.
    • «Интер» идет в МЛС на 27-м месте из 29 команд.

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    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    07.06.2023 23:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5914

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      Пеле перед пенсией тоже дуру в америке погонял, 1250-й гол забил, по моему

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