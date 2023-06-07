«Барселона» прокомментировала трансфер Месси в «Интер» Майами

Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на переход нападающего Лионеля Месси в американский «Интер».

«Барселона» желает Месси удачи на его новом этапе. 5 июня Хорхе Месси, отец и агент игрока, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении футболиста присоединиться к «Интеру», несмотря на предложение от «Барселоны», которое было сделано.

Президент Лапорта с пониманием и уважением отнесся к решению Месси выступать в лиге с меньшими требованиями к игрокам, подальше от повышенного внимания и давления, которому он подвергался в последние годы.

Жоан Лапорта и Хорхе Месси также договорились о сотрудничестве, чтобы отдать должное футболисту, который был, есть и всегда будет любим в «Барселоне», – написали каталонцы.