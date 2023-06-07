Месси: «Мне было больно, что я ушел из «Барселоны», а она после этого подписывала контракты»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его разозлило после ухода из клуба в 2021 году. Каталонцы заявляли об отсутствии денег на продление аргентинца.
«Вначале мне было очень больно из-за моего ухода и того, как это произошло. В тот момент я был немного зол, что не мог остаться, а затем клуб заключал новые контракты», – сказал Месси.
- После ухода Месси «Барселона» сделала несколько трансферов. Например, купила Феррана Торреса за 55 миллионов евро.
- Месси сегодня перешел в американский «Интер».
- Лео – воспитанник «Барселоны».
Источник: твиттер Barça Universal