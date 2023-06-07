«Аль-Иттихад» подписал еще одного звездного француза: медосмотр пройден, сделка закрыта

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте перешел в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сделка полностью закрыта. Канте уже прошел медосмотр для саудовского клуба и подпишет контракт по схеме «2+1» с зарплатой 100 миллионов евро в год.
Ранее «Аль-Иттихад» объявил о переходе нападающего Карима Бензема.
- Канте в «Челси» с 2016 года.
- Он брал с командой АПЛ, Лигу чемпионов.
- В этом сезоне хавбек поучаствовал только в 9 матчах из-за травмы подколенного сухожилия.
Источник: твиттер Фабрицио Романо