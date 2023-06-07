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    • «Аль-Иттихад» подписал еще одного звездного француза: медосмотр пройден, сделка закрыта

    «Аль-Иттихад» подписал еще одного звездного француза: медосмотр пройден, сделка закрыта

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте перешел в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

    Сделка полностью закрыта. Канте уже прошел медосмотр для саудовского клуба и подпишет контракт по схеме «2+1» с зарплатой 100 миллионов евро в год.

    Ранее «Аль-Иттихад» объявил о переходе нападающего Карима Бензема.

    • Канте в «Челси» с 2016 года.
    • Он брал с командой АПЛ, Лигу чемпионов.
    • В этом сезоне хавбек поучаствовал только в 9 матчах из-за травмы подколенного сухожилия.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      Inkvizitor@ 2 часа назад

      пздц там сборка будет круче ла лиги

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      Рейтинг: +232

      JIEGEHDA 2 часа назад

      100 м евро в год . Для Канте . Просто молча

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