«Аль-Иттихад» подписал еще одного звездного француза: медосмотр пройден, сделка закрыта

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте перешел в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка полностью закрыта. Канте уже прошел медосмотр для саудовского клуба и подпишет контракт по схеме «2+1» с зарплатой 100 миллионов евро в год.

Ранее «Аль-Иттихад» объявил о переходе нападающего Карима Бензема.