«Реал» определился с трансферным бюджетом на лето

«Реал» намерен серьезно усилить состав во время летнего трансферного окна.
Бюджет на покупку новичков может составить 300-400 миллионов евро.
Об этом рассказал журналист Хосеп Педрероль, близкий к руководству мадридского клуба.
- «Реал» финишировал на 2-м месте в Примере и выиграл Кубок Испании.
- Из Лиги чемпионов команда вылетела от «Манчестер Сити» на стадии 1/2 финала.
- На прошлой неделе клуб объявил об уходе Карима Бензема, Марко Асенсио, Эдена Азара и Мариано Диаса.
Источник: El Chiringuito TV