«Реал» определился с трансферным бюджетом на лето

сейчас эта сумма смотрится уже печально
Еще неделю назад такая сумма позволила бы усилить здорово реал, все же за 400 лямов это много
а теперь, когда ушли 4 игрока из которых 2 важны, но все-равно это 4 игрока атаки
реалу нужно положить кучу денег чтобы просто это компенсировать
условная покупка кейна и фирмено
кейна и хоселу
или еще кого - только компенсирует уход бензема и асенсио
а плюсов никаких нет, т.е реал особо сильнее "по лавке" не станет
а потом уйдет модрич и кросс и надо будет набирать еще игроков резко
и так никогда не дойдем до усиления той же обороны, ведь все будет уходить на компенсацию
«Реал» намерен серьезно усилить состав во время летнего трансферного окна.
Бюджет на покупку новичков может составить 300-400 миллионов евро.
Об этом рассказал журналист Хосеп Педрероль, близкий к руководству мадридского клуба.
- «Реал» финишировал на 2-м месте в Примере и выиграл Кубок Испании.
- Из Лиги чемпионов команда вылетела от «Манчестер Сити» на стадии 1/2 финала.
- На прошлой неделе клуб объявил об уходе Карима Бензема, Марко Асенсио, Эдена Азара и Мариано Диаса.