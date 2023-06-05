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    «Реал» определился с трансферным бюджетом на лето

    «Реал» намерен серьезно усилить состав во время летнего трансферного окна.

    Бюджет на покупку новичков может составить 300-400 миллионов евро.

    Об этом рассказал журналист Хосеп Педрероль, близкий к руководству мадридского клуба.

    • «Реал» финишировал на 2-м месте в Примере и выиграл Кубок Испании.
    • Из Лиги чемпионов команда вылетела от «Манчестер Сити» на стадии 1/2 финала.
    • На прошлой неделе клуб объявил об уходе Карима Бензема, Марко Асенсио, Эдена Азара и Мариано Диаса.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    05.06.2023 20:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12540

      DeStar 11 часов назад

      сейчас эта сумма смотрится уже печально
      Еще неделю назад такая сумма позволила бы усилить здорово реал, все же за 400 лямов это много
      а теперь, когда ушли 4 игрока из которых 2 важны, но все-равно это 4 игрока атаки
      реалу нужно положить кучу денег чтобы просто это компенсировать
      условная покупка кейна и фирмено
      кейна и хоселу
      или еще кого - только компенсирует уход бензема и асенсио
      а плюсов никаких нет, т.е реал особо сильнее "по лавке" не станет
      а потом уйдет модрич и кросс и надо будет набирать еще игроков резко
      и так никогда не дойдем до усиления той же обороны, ведь все будет уходить на компенсацию

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