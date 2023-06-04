Стало известно, когда «Спартак» выйдет из отпуска

Июнь - июль это два суперфутбольных летних месяца. А почему бы не провести игры на Кубок в это время? а не убиваться зимой на льду и по снегу в мороз. И чем не предсезонная подготовка? Отдохнут в декабре-январе, всё равно не сочи ездят.
Отпуск футболистов «Спартака» продлится три недели.
«Первая тренировка у команды пройдет 27 июня, все сборы «Спартак» проведет в Москве. На 25 и 26 июня у игроков запланирован медосмотр, он тоже пройдет в Москве», – написал источник.
- «Спартак» финишировал в РПЛ 3-м.
- Сезон был 1-м в РПЛ для главного тренера Гильермо Абаскаля.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
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