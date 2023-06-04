Стало известно, когда «Спартак» выйдет из отпуска

Отпуск футболистов «Спартака» продлится три недели.

«Первая тренировка у команды пройдет 27 июня, все сборы «Спартак» проведет в Москве. На 25 и 26 июня у игроков запланирован медосмотр, он тоже пройдет в Москве», – написал источник.