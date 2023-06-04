Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стало известно, когда «Спартак» выйдет из отпуска

    Отпуск футболистов «Спартака» продлится три недели.

    «Первая тренировка у команды пройдет 27 июня, все сборы «Спартак» проведет в Москве. На 25 и 26 июня у игроков запланирован медосмотр, он тоже пройдет в Москве», – написал источник.

    • «Спартак» финишировал в РПЛ 3-м.
    • Сезон был 1-м в РПЛ для главного тренера Гильермо Абаскаля.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Новости по теме
    Кто лучший игрок этого сезона РПЛ? 27
    Бузова назвала «Спартак» легендарным клубом 5
    Джикия сообщил, что ему может потребоваться операция 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2023 17:32
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6399

      rash1959 19 минут назад

      Июнь - июль это два суперфутбольных летних месяца. А почему бы не провести игры на Кубок в это время? а не убиваться зимой на льду и по снегу в мороз. И чем не предсезонная подготовка? Отдохнут в декабре-январе, всё равно не сочи ездят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20181

      Cleaner 10 часов назад

      ДВА МЕСЯЦА наши уставшие футболёры отдыхать будут!!! Два ЛЕТНИХ(!) месяца!!!!!! Какой дебил это придумал??? А потом будут ПО ЛЬДУ красным мячиком пинать...(((((((((((((((((((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5648

      neim > Cleaner 6 часов назад

      А где ты, "отпускной" счетовод", два месяца увидел до 27 июня ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101647

      zigbert 11 часов назад

      Хорошее решение. Пусть набираются сил чтобы новый сезон начать успешно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20181

      Cleaner > zigbert 10 часов назад

      Чего Вы хорошего увидели, что нашим коротким российским летом футболисты будут отдыхать? ГДЕ они устали? Три месяца мячик попинали и устали? Почему в Европе игроки играют с сентября до начала июня следующего года ДЕВЯТЬ месяцев, а наши должны играть три месяца через три? Это БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отсюда и результаты в Еврокубках у наших команд такие позорные.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101647

      zigbert > Cleaner 10 часов назад

      К сожалению система осень-весна ставит нам такие условия. Конечно наши игроки за сезон проводят меньше матчей чем в ведущих лигах Европы но все же отдых нужен и им.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20181

      Cleaner > zigbert 10 часов назад

      На отдых есть ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ЗИМЫ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4313

      Иван Петров 1986 13 часов назад

      На ветке одни не мытые и плохо пахнущие. Придется пока уйти, а то каких-нибудь мондавошек прихватить можно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20181

      Cleaner > Иван Петров 1986 10 часов назад

      Пишите ПРО ФУТБОЛ! Не надо умничать.(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18552

      NewLife 13 часов назад

      Поздноватый медосмотр. Надо было на предмет вшей и блох сразу после игры с немытыми делать. Все видели и ЭСК подтвердило, что у Роши чесотка)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1456

      Таврида > NewLife 13 часов назад

      Все видели что у Соболева лобковые вши.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18552

      NewLife > Таврида 12 часов назад

      Ты по вкусу определяешь, ошибка - продолжай тренироваться на кобылах)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1456

      Таврида > NewLife 10 часов назад

      Это же мазки с твоей задницы показали, Дельфин Новую Жизнь начал, бггг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +603

      Ниф-Ниф 14 часов назад

      Джикию - отпуска лишить, пусть тренируется. Играть совсем перестал, а хавальник разевает через край, противно всё это. Какой он капитан? Бестолочь самовлюбленная.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +178

      BVG4 > Ниф-Ниф 13 часов назад

      Тогда уж и дельфина до кучи! Тот тоже, во всяких разборках и махаловках преуспевает. А голы забивает простецкие - в основном с отскока или левой пенки....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5982

      maygli > Ниф-Ниф 13 часов назад

      с Соболевым на пару.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21545

      derrik2000 > BVG4 11 часов назад

      Соболев остановился в росте мастерства. Он мне напоминает по проведению на поле "позднего" Олега Блохина. Но был, ведь, и "ранний" Блохин, и Блохин в рассвете сил и таланта.
      А этот, думаю, ФСЁ. Почил на несущестаующих лаврах.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20181

      Cleaner > derrik2000 10 часов назад

      Как у Вас язык повернулся соболева с БЛОХИНЫМ сравнивать???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21545

      derrik2000 > Cleaner 10 часов назад

      ЭТО я, конечно, погорячился.)) Прошу извинения. ИГРОК и игрочишка. Сравнивать, естественно, смешно. Только сравнение поведения на поле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +178

      BVG4 > derrik2000 10 часов назад

      Да, видел Блохина на поле! В Ростове! На стадионе СКА! (сейчас уж и того 40-тысячного стадиона нет- снесли) Гол он тогда не забил, а забил Володымыр Муньтьян 1:1 (так его хохлацкий комментатор по стадиону из телетрансляций из Киеве называл. Конечно, даже близко сравнивать не возможно! Тот Глыба, а это какая-то букашка истеричная.....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21545

      derrik2000 > derrik2000 9 часов назад

      Я Блохина мальцом в Киеве на 'Чаше" видел. В 1976-м. Ну, после Кубка кубков, Суперкубка... С тбилисским Динамо играли.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +178

      BVG4 > derrik2000 8 часов назад

      Да, хорошее было время! Кого он там финтами на жопу посадил и гол забил? Беккенбауэра по-моему! Ну какой тут Соболев???? И если тот дуб как дерево, то будет баобабом.... Тоже из тех времен...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21545

      derrik2000 > BVG4 8 часов назад

      О Соболева наде говорить и писать не хочу. Он никто и звать его никак. Местная "звЯзда" на пару с мигрелом. КОМАНДЫ СЕЙЧАС НЕТ!!! Именно КОМАНДЫ. И, почти уверен, что при рыжем её и не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Стукачина красножопая 14 часов назад

      Пусть из отпуска сразу в пердив выходит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1983

      Suvorov51 > Стукачина красножопая 11 часов назад

      Ты какой то не такой, да не уж то голубой

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 