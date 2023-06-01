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    • Роналду оценил свой первый сезон в «Аль-Насре»: команда завершила его без трофеев

    Роналду оценил свой первый сезон в «Аль-Насре»: команда завершила его без трофеев

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о том, что его дебютный сезон в Саудовской Аравии стал бестрофейным.

    «Не всегда дела идут так, как хочется. Иногда нужно быть терпеливыми, а также сохранять стабильность и настойчивость для достижения целей.

    За последние пять месяцев сильнее стала как наша команда, так и вся лига в целом. Порой требуется время, но если мы будем верить, то все возможно.

    Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но мы этого не сделали. Впрочем, я настроен позитивно и уверен, что все изменится. Давайте верить в это и работать», – заявил 38-летний португалец.

    • На прошлой неделе «Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство.
    • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
    • Криштиану стал в Саудовской Аравии самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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    Источник: Renascença

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    01.06.2023 21:11
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