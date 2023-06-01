Роналду оценил свой первый сезон в «Аль-Насре»: команда завершила его без трофеев

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о том, что его дебютный сезон в Саудовской Аравии стал бестрофейным.

«Не всегда дела идут так, как хочется. Иногда нужно быть терпеливыми, а также сохранять стабильность и настойчивость для достижения целей.

За последние пять месяцев сильнее стала как наша команда, так и вся лига в целом. Порой требуется время, но если мы будем верить, то все возможно.

Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но мы этого не сделали. Впрочем, я настроен позитивно и уверен, что все изменится. Давайте верить в это и работать», – заявил 38-летний португалец.