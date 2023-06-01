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    • Инспекторы УЕФА пришли к выводу, что «Барселону» нужно исключить из Лиги чемпионов (ABC)

    Инспекторы УЕФА пришли к выводу, что «Барселону» нужно исключить из Лиги чемпионов (ABC)

    «Барселону» могут исключить из еврокубков из-за дела Негрейры.

    По информации ABC, два инспектора УЕФА в своих отчетах пришли к выводу, что «Барселону» нужно исключить из Лиги чемпионов на один сезон из-за судейского скандала.

    Президент УЕФА Александер Чеферин думает, как действовать дальше: открыть дело против «Барселоны» и ждать решения испанского правосудия, либо исключить «Барселону» из ЛЧ на сезон.

    Решение об участии «Барселоны» в еврокубках может быть принято в ближайшие недели.

    • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
    • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

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    Источник: ABC

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    01.06.2023 16:21
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner 2 июня, 10:47

      ПИНДОСЫ, дайте уже команду своему Александеру ЧЕФЕРИНУ, а то он не знает, что делать дальше. А действовать по ЗАКОНУ он не умеет. Да ему это и не разрешают. Потому как пешка он в руках Пиндосии...(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +454

      Romeo 123 1 июня, 18:35

      Ну и правильно все равно барса не вышла бы из группы, гы гы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Ччаппай 1 июня, 18:11

      Прикиньте, и никто их не отмажет, всё будет по закону. И в какой стране после этого пи..да.расы.??

      1
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      ...
      Рейтинг: +429

      Ronaldinho R10 > Ччаппай 1 июня, 20:41

      В хохлостане, естественно

      2
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      ...
      Рейтинг: +1877

      Fialet > Ччаппай 1 июня, 21:53

      Ой, да ладно. Просто передел мира, новые боссы, но по прежнему кому то можно больше, чем другим.

      0
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      Рейтинг: +1374

      САНЁК17 1 июня, 18:09

      Если исключать, то вероятность вернуть Месси 0 процентов

      0
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      Рейтинг: +1294

      mama1991 1 июня, 18:09

      Сити и париж надо наказать, там есть за что. Барсу нет, думаю если чефир свое рыло попробует всунуть, реал как минимум и юве должны вписаться!

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      Рейтинг: +12534

      DeStar 1 июня, 17:58

      Ну жалко что так.
      Но если есть за что -наказать стоит, как уже решать тем кто сверху, может чисто в испании накажут ,не знаю как, штраф и снимут очки может с пары тройки сезонов..
      из лч.. хз, сильно ударит по барсе

      где прецеденты, с чем сравнить!?)

      0
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      Рейтинг: +38

      Пингвины Антарктиды 1 июня, 17:10

      А сколько получают чиновники УЕФА?

      0
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      Рейтинг: +13998

      R_a_i_n 1 июня, 17:03

      За 17 лет 7 миллионов... Что там можно консультировать?

      1
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