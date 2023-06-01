Инспекторы УЕФА пришли к выводу, что «Барселону» нужно исключить из Лиги чемпионов (ABC)

«Барселону» могут исключить из еврокубков из-за дела Негрейры.

По информации ABC, два инспектора УЕФА в своих отчетах пришли к выводу, что «Барселону» нужно исключить из Лиги чемпионов на один сезон из-за судейского скандала.

Президент УЕФА Александер Чеферин думает, как действовать дальше: открыть дело против «Барселоны» и ждать решения испанского правосудия, либо исключить «Барселону» из ЛЧ на сезон.

Решение об участии «Барселоны» в еврокубках может быть принято в ближайшие недели.