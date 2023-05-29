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    • Аршавин оценил шансы «Арсенала» на победу в следующем сезоне АПЛ

    Аршавин оценил шансы «Арсенала» на победу в следующем сезоне АПЛ

    Андрей Аршавин порассуждал о чемпионских перспективах «Арсенала» в сезоне-2023/24.

    «Сейчас трудно сказать, может ли «Арсенал» побороться с «Сити» за чемпионство в следующем сезоне. «Канониры» очень были близки в этом сезоне, хорошо играли и был отрыв, но не смогли дотянуть до конца.

    В принципе, в «Арсенале» очень много молодых ребят и футболистов среднего возраста. Потенциал есть. Если удастся эту команду сохранить, то можно в целом попытать счастье. Но «Манчестер Сити» очень силен», – сказал Аршавин.

    • «Арсенал» отстал от «Сити» на 5 очков в итоговой таблице АПЛ.
    • Лондонцы не выигрывали чемпионат с 2004 года.
    • Аршавин выступал за клуб с 2009 по 2013 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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