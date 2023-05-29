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    • Фирменный «Гооооол!» Виктора Гусева теперь стал NFT. «Лига Ставок» подарит уникальный токен тому, кто перекричит комментатора

    Фирменный «Гооооол!» Виктора Гусева теперь стал NFT. «Лига Ставок» подарит уникальный токен тому, кто перекричит комментатора

    «Лига Ставок» и креативное бюро «Золотые тигры» записали видеоролик с Виктором Гусевым – и превратили его фирменный «Гооооол!» в NFT.

    «Лига Ставок» разыгрывает уникальный токен среди VIP-клиентов, которые отпавят аудио-сообщение с победным криком в чат с телеграм-ботом

    Каждый желающий может проверить, сколько звучит их победный крик «Гооооол!». Дальше бот оценит каждую отправленную запись и сравнит ее длительность с результатами других участников-клиентов «Лиги Ставок».

    Виктор Гусев – амбассадор БК «Лига Ставок», спортивный журналист и самый известный комментатор России, которого знают даже люди, далекие от спорта. По образованию – переводчик с английского и французского языков. На его счету – матчи сборной России по футболу и хоккею, трансляции Олимпийских игр и чемпионатов мира.

    Его голос узнают из тысячи, его коронное «Берегите себя» стало мемом, а, казалось бы, обидное прозвище «Нефартовый» он вынес на обложку автобиографии. Чувство юмора и умение посмеяться над собой вместе с профессионализмом и упорством – в этом суперсила Гусева, которой он делится со зрителями.

    NFT – эксклюзивные объекты криптоискусства. Это могут быть рисунки, фотографии, мемы и даже посты в соцсетях. Уникальные токены хранятся в блокчейне. Их нельзя подделать, разделить на части или заменить на аналогичные токены. Поэтому NFT для коллекционеров – ценный и статусный цифровой актив, а для брендов – способ зафиксировать культовый статус продукта. «Золотые тигры» – пионеры в области NFT на рынке российской рекламы.

    Источник: «Бомбардир»

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