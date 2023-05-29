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  • Канчельскис рассказал, какое место занял бы нынешний «Спартак» в РПЛ десять лет назад

Канчельскис рассказал, какое место занял бы нынешний «Спартак» в РПЛ десять лет назад

29 мая 2023, 15:59
12

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал уровень РПЛ в этом сезоне.

«В этом сезоне было очень много слабых матчей. К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в РПЛ становится все меньше.

Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерику сильнейших, а сейчас они борются за второе место.

На нормальном уровне только «Зенит», поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал. Не знаю, о каком развитии можно вообще говорить и когда оно наступит», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
  • «Спартак» занимает третье место.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (12)
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derrik2000
1685370443
Андрей, конечно, часто, на мой взгляд, что-то невообразимое несёт, но в этом вопросе я с ним полностью согласен. Ща зарема и её "кружки члена" выбегут и начнут доказывать обратное.. )))
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VVM1964
1685373429
Ну больше то конечно не по кому высказаться - главное, что СПАРТАК не вошел БЫ Расскажи про уровень ЦСКА, Ростова, Динамо например ... Хочешь что бы на тебя обратили внимание - вспомни про Спартак !!!
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k611
1685374110
Он вообще в последнее время что нибудь хорошее о российском футболе говорил... Только грязью поливает...
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Алекс636363
1685376908
неважно, какой клуб, но невооруженным глазом видно, что футболисты совершают детские ошибки. нынешний уровень РПЛ сопоставим с кипрским чемпионатом или венгерским, не более того.
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sined1951
1685384911
Хватит без конца голосить об уровне нашего футбола, мы сейчас в изоляции. Обращать нужно внимание на слабую работу руководства РФС. Они не руководят развитием игры, недостаточная популяризация нашего чемпионата. Все спихнули на судей, а сами мастера только штрафы накладывать на команды.
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