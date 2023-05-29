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    • Канчельскис рассказал, какое место занял бы нынешний «Спартак» в РПЛ десять лет назад

    Канчельскис рассказал, какое место занял бы нынешний «Спартак» в РПЛ десять лет назад

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал уровень РПЛ в этом сезоне.

    «В этом сезоне было очень много слабых матчей. К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в РПЛ становится все меньше.

    Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерику сильнейших, а сейчас они борются за второе место.

    На нормальном уровне только «Зенит», поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал. Не знаю, о каком развитии можно вообще говорить и когда оно наступит», – сказал Канчельскис.

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
    • «Спартак» занимает третье место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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