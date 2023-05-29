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    Смолов извинился за результаты «Динамо» в год столетия

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о кризисе команды в весенней части сезона.

    «Весной, к сожалению, мы шли по наклонной. Наверное, неправильно поработали на сборах.

    Возможно, это связано с тем, что у Йокановича не было опыта длительных сборов – это специфика нашего чемпионата.

    В год столетия клуба это не те результаты, на которые мы рассчитывали. Хотелось бы извиниться, что не выиграли Кубок и в чемпионате скатились вниз», – заявил Смолов.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в таблице РПЛ.
    • Москвичам осталось сыграть с «Оренбургом» (3 июня, 17:00 мск).
    • Из Кубка команда вылетела от «Акрона».

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    Источник: Sport24

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