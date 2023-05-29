Смолов извинился за результаты «Динамо» в год столетия

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о кризисе команды в весенней части сезона.
«Весной, к сожалению, мы шли по наклонной. Наверное, неправильно поработали на сборах.
Возможно, это связано с тем, что у Йокановича не было опыта длительных сборов – это специфика нашего чемпионата.
В год столетия клуба это не те результаты, на которые мы рассчитывали. Хотелось бы извиниться, что не выиграли Кубок и в чемпионате скатились вниз», – заявил Смолов.
- «Динамо» идет на 7-м месте в таблице РПЛ.
- Москвичам осталось сыграть с «Оренбургом» (3 июня, 17:00 мск).
- Из Кубка команда вылетела от «Акрона».
Источник: Sport24