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  • Медведев: «Зенит» – очевидный флагман российского футбола. Это полезно для нашего футбола»

Медведев: «Зенит» – очевидный флагман российского футбола. Это полезно для нашего футбола»

26 мая 2023, 09:44
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил уровень конкуренции в российском футболе.

«Цель у нас всегда побеждать: и в юбилейные года, и не в юбилейные. Я считаю, что «Зенит» – очевидный флагман российского футбола. Это идeт на пользу нашему футболу, вопреки мнению некоторых псевдоэкспертов, которые говорят, что наш футбол деградирует.

Именно в борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться. Потому что можно менять чемпиона каждый год, играя как попало.

Когда нужно бороться с сильным, искушeнным тактически и стратегически соперником, я считаю, что это предпосылки того, что футбол будет двигаться вперeд», – сказал Медведев.

  • «Зенит» стал чемпионом за 4 тура до конца сезона.
  • Клуб из Петербурга 5 раз подряд выиграл РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (9)
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NewLife
1685086250
Не флагман, а фуфло, раздутое вашим тв каналом и вашими троллями. Без газпромовских судей и своего руководства в рфс болтались бы в середине таблицы.
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Павелий
1685086382
Сильный соперник - это хорошо. А проплаченные судьи, мощный админресурс и безграничный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ бюджет - это отвратительно!
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НикКин
1685086590
Это убивает весь футбол в нашей стране
Ответить
Persona_non_Grata
1685086908
Почему Медведевы такие демагоги - может с фамилией что не так ?)))
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Persona_non_Grata
1685087259
Только борьба равносильных соперников вызывает настоящую борьбу и создает конкуренцию и именно это дает импульсы к развитию ... А когда чемпион, благодаря безумному вливанию бюджетных денег, админ ресурсу и ручным судьям, известен до первого тура, НИКАКОГО развития отечественного не даёт !!! Ну а трещать языком - это не мешки ворочать !!! (((
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SLADE2019
1685088801
Да, несмотря на такого гендира, Зенит выигрывает. Этот клоун хоть одну полезную вещь назвал из многократного подряд чемпионства.
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шахта Заполярная
1685091810
Лицемер. Трепло.
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Axe111
1685098182
Очередной высер
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