Медведев: «Зенит» – очевидный флагман российского футбола. Это полезно для нашего футбола»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил уровень конкуренции в российском футболе.

«Цель у нас всегда побеждать: и в юбилейные года, и не в юбилейные. Я считаю, что «Зенит» – очевидный флагман российского футбола. Это идeт на пользу нашему футболу, вопреки мнению некоторых псевдоэкспертов, которые говорят, что наш футбол деградирует.

Именно в борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться. Потому что можно менять чемпиона каждый год, играя как попало.

Когда нужно бороться с сильным, искушeнным тактически и стратегически соперником, я считаю, что это предпосылки того, что футбол будет двигаться вперeд», – сказал Медведев.