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    • Медведев: «Зенит» – очевидный флагман российского футбола. Это полезно для нашего футбола»

    Медведев: «Зенит» – очевидный флагман российского футбола. Это полезно для нашего футбола»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил уровень конкуренции в российском футболе.

    «Цель у нас всегда побеждать: и в юбилейные года, и не в юбилейные. Я считаю, что «Зенит» – очевидный флагман российского футбола. Это идeт на пользу нашему футболу, вопреки мнению некоторых псевдоэкспертов, которые говорят, что наш футбол деградирует.

    Именно в борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться. Потому что можно менять чемпиона каждый год, играя как попало.

    Когда нужно бороться с сильным, искушeнным тактически и стратегически соперником, я считаю, что это предпосылки того, что футбол будет двигаться вперeд», – сказал Медведев.

    • «Зенит» стал чемпионом за 4 тура до конца сезона.
    • Клуб из Петербурга 5 раз подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3073

      шахта Заполярная 2 минуты назад

      Лицемер. Трепло.

      0
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      Рейтинг: +2477

      ПалкоВводецъ (returned) 24 минуты назад

      Зенит – флагман российского футбола. Срам так лузеры в нише 6-10 места. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +857

      Номэд 34 минуты назад

      Клован

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      SLADE2019 52 минуты назад

      Да, несмотря на такого гендира, Зенит выигрывает. Этот клоун хоть одну полезную вещь назвал из многократного подряд чемпионства.

      0
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      Рейтинг: +22541

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Только борьба равносильных соперников вызывает настоящую борьбу и создает конкуренцию и именно это дает импульсы к развитию ... А когда чемпион, благодаря безумному вливанию бюджетных денег, админ ресурсу и ручным судьям, известен до первого тура, НИКАКОГО развития отечественного не даёт !!! Ну а трещать языком - это не мешки ворочать !!! (((

      3
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      Рейтинг: +22541

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Почему Медведевы такие демагоги - может с фамилией что не так ?)))

      1
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      Рейтинг: +14834

      Алексей З > Persona_non_Grata 1 час назад

      Демагоги = мудаки !!!

      2
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      Рейтинг: +483

      НикКин 1 час назад

      Это убивает весь футбол в нашей стране

      4
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      Рейтинг: +6027

      Павелий 1 час назад

      Сильный соперник - это хорошо. А проплаченные судьи, мощный админресурс и безграничный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ бюджет - это отвратительно!

      6
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      Рейтинг: +18465

      NewLife 1 час назад

      Не флагман, а фуфло, раздутое вашим тв каналом и вашими троллями. Без газпромовских судей и своего руководства в рфс болтались бы в середине таблицы.

      6
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