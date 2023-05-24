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    В КДК назвали причину отмены красной карточки Роши

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет отменил красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.

    «Заслушали Чельцова. Как и заслушали Рошу: попросили объяснить, почему он так сделал. Виллиан не владеет русским и английским – во время игры объяснил языком тела.

    ЦСКА отправлял запрос, чтобы отменить красную карточку. Мы же отправили заявление об отмене в ЭСК. На основании решения ЭСК приняли решение исправить допущенную судьeй ошибку и отменить ошибочно применeнное удаление Роши», – сказал Григорьянц.

    • На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
    • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
    • КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +433

      Боцман52 5 минут назад

      Так на КДК как то же заслушали Рошу, что ж он там им жестами все не объяснил. Показал еще раза три-четыре, чтоб все поняли.

      0
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      Рейтинг: +101543

      zigbert 43 минуты назад

      И такие вещи нам объясняют наши футбольные власти. Смешно слушать.

      0
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      Рейтинг: +5310

      Каратель 2 часа назад

      В КДК назвали причину отмены красной карточки Роши-"нормальный конверт занесли"

      3
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      Рейтинг: +5310

      Каратель 2 часа назад

      а почему чмошник роша не объяснил своё ублюдское поведение? или бразильским девулькам такое разрешается?

      1
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      Рейтинг: +13861

      R_a_i_n 2 часа назад

      Так и запишем... можно посылать друг-друга языком жеста))) Удивительный у нас футбол. Каждый раз появляются новые выражения. То крови не было, то недостаточное продавливание, то продавливание достаточное, но ногу некуду убрать было. Теперь вот язык жеста!

      4
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      Рейтинг: +13861

      R_a_i_n 2 часа назад

      Этот сраный "кдк " Эменике за язык жеста впаял красную помнится)

      5
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      Рейтинг: +18420

      NewLife 2 часа назад

      "Виллиан не владеет русским " А мы не владеем португальским, поэтому он нам все "объяснил языком тела" в отдельной переговорной комнате) Теперь и у нас зачесалось((

      3
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