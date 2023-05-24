В КДК назвали причину отмены красной карточки Роши

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет отменил красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.

«Заслушали Чельцова. Как и заслушали Рошу: попросили объяснить, почему он так сделал. Виллиан не владеет русским и английским – во время игры объяснил языком тела.

ЦСКА отправлял запрос, чтобы отменить красную карточку. Мы же отправили заявление об отмене в ЭСК. На основании решения ЭСК приняли решение исправить допущенную судьeй ошибку и отменить ошибочно применeнное удаление Роши», – сказал Григорьянц.