В КДК назвали причину отмены красной карточки Роши

Так на КДК как то же заслушали Рошу, что ж он там им жестами все не объяснил. Показал еще раза три-четыре, чтоб все поняли.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет отменил красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.
«Заслушали Чельцова. Как и заслушали Рошу: попросили объяснить, почему он так сделал. Виллиан не владеет русским и английским – во время игры объяснил языком тела.
ЦСКА отправлял запрос, чтобы отменить красную карточку. Мы же отправили заявление об отмене в ЭСК. На основании решения ЭСК приняли решение исправить допущенную судьeй ошибку и отменить ошибочно применeнное удаление Роши», – сказал Григорьянц.
- На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
- Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
- КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча.