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В КДК назвали причину отмены красной карточки Роши

24 мая 2023, 18:34
10

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет отменил красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.

«Заслушали Чельцова. Как и заслушали Рошу: попросили объяснить, почему он так сделал. Виллиан не владеет русским и английским – во время игры объяснил языком тела.

ЦСКА отправлял запрос, чтобы отменить красную карточку. Мы же отправили заявление об отмене в ЭСК. На основании решения ЭСК приняли решение исправить допущенную судьeй ошибку и отменить ошибочно применeнное удаление Роши», – сказал Григорьянц.

  • На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
  • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
  • КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Роша Виллиан
Комментарии (10)
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NewLife
1684942788
"Виллиан не владеет русским " А мы не владеем португальским, поэтому он нам все "объяснил языком тела" в отдельной переговорной комнате) Теперь и у нас зачесалось((
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R_a_i_n
1684942885
Этот сраный "кдк " Эменике за язык жеста впаял красную помнится)
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R_a_i_n
1684943024
Так и запишем... можно посылать друг-друга языком жеста))) Удивительный у нас футбол. Каждый раз появляются новые выражения. То крови не было, то недостаточное продавливание, то продавливание достаточное, но ногу некуду убрать было. Теперь вот язык жеста!
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Каратель помойников
1684943149
а почему чмошник роша не объяснил своё ублюдское поведение? или бразильским девулькам такое разрешается?
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Каратель помойников
1684943360
В КДК назвали причину отмены красной карточки Роши-"нормальный конверт занесли"
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zigbert
1684949085
И такие вещи нам объясняют наши футбольные власти. Смешно слушать.
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Боцман52
1684951341
Так на КДК как то же заслушали Рошу, что ж он там им жестами все не объяснил. Показал еще раза три-четыре, чтоб все поняли.
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Серёга-Динамовец
1684954098
Карась чмо
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maygli
1685171580
КДК прогнулись или их нагнули.
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