Соболев не извинился перед Рошей за непристойный жест

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не извинился перед защитником ЦСКА Виллианом Рошей за инцидент в матче 28-го тура РПЛ.

«Соболев не извинился перед Рошей за жест в дерби «Спартак» – ЦСКА», – сказал Григорьянц.