Соболев не извинился перед Рошей за непристойный жест

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не извинился перед защитником ЦСКА Виллианом Рошей за инцидент в матче 28-го тура РПЛ.
«Соболев не извинился перед Рошей за жест в дерби «Спартак» – ЦСКА», – сказал Григорьянц.
- На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Роше, схватившись за пах.
- Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
- КДК отменил красную карточку Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 матча.
Источник: «Чемпионат»