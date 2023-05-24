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    Генич объяснил поведение Соболева в дерби

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «Вы можете смеяться над моими словами и хейтить меня, но свою роль в таком поведении сыграла Медиалига. Он был тренером «Бей Беги» в течение двух-трех туров. С утра тренировался в «Спартаке», а вечером тренировал «Бей Беги».

    Когда ты видишь эту среду, общаешься с тусовкой медиафутбола... Там такое поощряется», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33817

      oyabun 1 час назад

      А кому она вообще нужна, эта медиа-лига? Кто оплачивает банкет?

      0
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      Рейтинг: +342

      Рыло свина 1 час назад

      медиа лига начиналась как что-то хорошее, но пришло туда было и насвинячило!
      теперь это быдло-шоу!

      0
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