Генич объяснил поведение Соболева в дерби

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.

Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Вы можете смеяться над моими словами и хейтить меня, но свою роль в таком поведении сыграла Медиалига. Он был тренером «Бей Беги» в течение двух-трех туров. С утра тренировался в «Спартаке», а вечером тренировал «Бей Беги».

Когда ты видишь эту среду, общаешься с тусовкой медиафутбола... Там такое поощряется», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».