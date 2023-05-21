Абаскаль раскритиковал Соболева за жест с ЦСКА: «Человек не будет играть, если такое повторится»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о жесте Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

Соболев схватился за пах после единоборства с Виллианом Рошей.

Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

– Вам повезло также, что судья удалил игроков обеих команд. Как вы считаете, Соболев заслуживает порицания за эпизод? Стоит ли ему извиниться перед болельщиками, которые видели этот жест?

– Однозначно, 100% он будет наказан. То, что сделал Соболев, не соответствует тем ценностям, которые есть в «Спартаке». Но, надеюсь, вы также видели жесты Роши и его жесткость по отношению к Соболеву. Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА на 10‑й минуте Квинси получил желтую карточку, когда он фолил на Роше. В том матче был подобный эпизод, но судья ограничился желтой карточкой.

– Есть понимание, как перевоспитать Сашу?

– Если такое повторится, человек не будет играть. Прежде всего, это уважение, это воспитание. Это не теннис, не атлетика, где каждый сам за себя. Тут каждый играет в команде, и нужно действовать на благо команды. Это уже случилось второй раз, Мартинс тоже был наказан за свое поведение в прошлом. Если это будет повторяться, то они будут смотреть футбол на скамейке.