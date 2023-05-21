Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль раскритиковал Соболева за жест с ЦСКА: «Человек не будет играть, если такое повторится»

    Абаскаль раскритиковал Соболева за жест с ЦСКА: «Человек не будет играть, если такое повторится»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о жесте Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

    • Соболев схватился за пах после единоборства с Виллианом Рошей.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

    – Вам повезло также, что судья удалил игроков обеих команд. Как вы считаете, Соболев заслуживает порицания за эпизод? Стоит ли ему извиниться перед болельщиками, которые видели этот жест?

    – Однозначно, 100% он будет наказан. То, что сделал Соболев, не соответствует тем ценностям, которые есть в «Спартаке». Но, надеюсь, вы также видели жесты Роши и его жесткость по отношению к Соболеву. Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА на 10‑й минуте Квинси получил желтую карточку, когда он фолил на Роше. В том матче был подобный эпизод, но судья ограничился желтой карточкой.

    – Есть понимание, как перевоспитать Сашу?

    – Если такое повторится, человек не будет играть. Прежде всего, это уважение, это воспитание. Это не теннис, не атлетика, где каждый сам за себя. Тут каждый играет в команде, и нужно действовать на благо команды. Это уже случилось второй раз, Мартинс тоже был наказан за свое поведение в прошлом. Если это будет повторяться, то они будут смотреть футбол на скамейке.

    Новости по теме
    В «Спартаке» отреагировали на интерес к Абаскалю из Европы 2
    Промес: «Давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня, как Абаскаль» 6
    Трансферные планы «Спартака»: бюджет больше, Эшуорт разделяет стратегию Каттани
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2219

      spam2009 4 минуты назад

      Быдло он тупое. Спартак с победой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19772

      Cleaner 9 минут назад

      Человек? Обезьяна он! Всю игру кривлялся, гримасничал, язык показывал. А потом членом своим махать начал дебил!...((((((((((((((((((((((((((((9

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13736

      R_a_i_n 25 минут назад

      На месте руководства клуба, я бы поставил ультиматум Соболеву. Ещё одна подобная выходка и разрыв контракта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2245

      Dr.Metal 40 минут назад

      Болельщиков Спартака с победой. Раз больше забили, значит победили. Но Соболев, конечно, сегодня к себе все уважение просто порвал. Ну игровой момент, ну стык, ничего критичного, зачем так на публику делать?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3561

      aaaaahhhh > Dr.Metal 37 минут назад

      Да уж. Хамовито..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +231

      timon2401 > aaaaahhhh 28 минут назад

      Вот совершенно не чего добавить!!! Быдлячий поступок!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19772

      Cleaner > Dr.Metal 8 минут назад

      СУДЬИ опять болели за Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      За что красная карточка игроку ЦСКА??????????????????
      За что, Карасев?????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33798

      oyabun 42 минуты назад

      Хорошо, что Абаскаль не собирается подобное спускать на тормозах. Саша похоже зазвездился и надо немного спустить с небес.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19772

      Cleaner > oyabun 6 минут назад

      Саша сегодня показал ВСЕ СВОЕ ГОВНО...((((((((((((((((((((
      Что, спартачи, раньше вы этого не видели? Подленький игрок в вашей команде...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      erybov1965 43 минуты назад

      Абаскаль красавец,полностью на его стороне.Дисциплина в Спартаке на низком уровне,у многих игроков.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      baden1969 > erybov1965 33 минуты назад

      Скорее всего дисциплины в нынешнем Спартаке просто нет!
      Даже представить себе не могу, чтобы такое сделали Аленичев, Тихонов, Титов. И это не говоря уж о Черенкове и его поколении...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      erybov1965 > baden1969 27 минут назад

      Значит это проблема не только среди игроков,Абаскаль не в счет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12650

      Вомбат > erybov1965 20 минут назад

      Да, и тренер классный и человек достойный.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 