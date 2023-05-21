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  • Абаскаль раскритиковал Соболева за жест с ЦСКА: «Человек не будет играть, если такое повторится»

Абаскаль раскритиковал Соболева за жест с ЦСКА: «Человек не будет играть, если такое повторится»

21 мая 2023, 19:35
18

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о жесте Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

  • Соболев схватился за пах после единоборства с Виллианом Рошей.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

– Вам повезло также, что судья удалил игроков обеих команд. Как вы считаете, Соболев заслуживает порицания за эпизод? Стоит ли ему извиниться перед болельщиками, которые видели этот жест?

– Однозначно, 100% он будет наказан. То, что сделал Соболев, не соответствует тем ценностям, которые есть в «Спартаке». Но, надеюсь, вы также видели жесты Роши и его жесткость по отношению к Соболеву. Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА на 10‑й минуте Квинси получил желтую карточку, когда он фолил на Роше. В том матче был подобный эпизод, но судья ограничился желтой карточкой.

– Есть понимание, как перевоспитать Сашу?

– Если такое повторится, человек не будет играть. Прежде всего, это уважение, это воспитание. Это не теннис, не атлетика, где каждый сам за себя. Тут каждый играет в команде, и нужно действовать на благо команды. Это уже случилось второй раз, Мартинс тоже был наказан за свое поведение в прошлом. Если это будет повторяться, то они будут смотреть футбол на скамейке.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (18)
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erybov1965
1684687237
Абаскаль красавец,полностью на его стороне.Дисциплина в Спартаке на низком уровне,у многих игроков.
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oyabun
1684687323
Хорошо, что Абаскаль не собирается подобное спускать на тормозах. Саша похоже зазвездился и надо немного спустить с небес.
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Dr.Metal
1684687414
Болельщиков Спартака с победой. Раз больше забили, значит победили. Но Соболев, конечно, сегодня к себе все уважение просто порвал. Ну игровой момент, ну стык, ничего критичного, зачем так на публику делать?
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R_a_i_n
1684688295
На месте руководства клуба, я бы поставил ультиматум Соболеву. Ещё одна подобная выходка и разрыв контракта.
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spam2009
1684689559
Быдло он тупое. Спартак с победой
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Fialet
1684690249
Абаскаль молодец. А вот Заремба эту выходку поддержала. Выводы делайте сами.
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nik55
1684691105
на ковер и поговорить----если повторится тогда с вещами на выход
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zigbert
1684696622
Слишком импульсивный Александр. Наказать за это его надо но дело не в наказании а то чтобы дошло до его сознания. Хорошо что после матча принес извинения за свой дурацкий поступок.
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