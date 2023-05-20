Джорджина потроллила Роналду – надела на сына майку «Барселоны»

Девушка нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в социальной сети видео с участием детей игрока. В центре кадра – сын португальца Матео, одетый в форму «Барселоны».
Джорджина отметила Криштиану на публикации – вероятно, чтобы его потроллить.
- Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала», главного соперника «Барселоны».
- В прошлом году появлялась информация о возможном трансфере Криштиану в «Барсу».
- Сейчас у португальца контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.
Фото: социальные сети Джорджины Родригес
Джорджина выложила откровенные фото в купальнике
Источник: «Бомбардир»