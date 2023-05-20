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  • Джорджина потроллила Роналду – надела на сына майку «Барселоны»

Джорджина потроллила Роналду – надела на сына майку «Барселоны»

20 мая 2023, 22:16
1

Девушка нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в социальной сети видео с участием детей игрока. В центре кадра – сын португальца Матео, одетый в форму «Барселоны».

Джорджина отметила Криштиану на публикации – вероятно, чтобы его потроллить.

  • Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала», главного соперника «Барселоны».
  • В прошлом году появлялась информация о возможном трансфере Криштиану в «Барсу».
  • Сейчас у португальца контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.

Фото: социальные сети Джорджины Родригес

Джорджина выложила откровенные фото в купальнике

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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alll-1
1684610567
С головой не все в порядке у нее
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