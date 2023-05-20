Джорджина потроллила Роналду – надела на сына майку «Барселоны»

Девушка нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в социальной сети видео с участием детей игрока. В центре кадра – сын португальца Матео, одетый в форму «Барселоны».

Джорджина отметила Криштиану на публикации – вероятно, чтобы его потроллить.

Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала», главного соперника «Барселоны».

В прошлом году появлялась информация о возможном трансфере Криштиану в «Барсу».

Сейчас у португальца контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.

Фото: социальные сети Джорджины Родригес

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