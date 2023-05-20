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    • Джорджина потроллила Роналду – надела на сына майку «Барселоны»

    Джорджина потроллила Роналду – надела на сына майку «Барселоны»

    Девушка нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в социальной сети видео с участием детей игрока. В центре кадра – сын португальца Матео, одетый в форму «Барселоны».

    Джорджина отметила Криштиану на публикации – вероятно, чтобы его потроллить.

    • Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала», главного соперника «Барселоны».
    • В прошлом году появлялась информация о возможном трансфере Криштиану в «Барсу».
    • Сейчас у португальца контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.

    Фото: социальные сети Джорджины Родригес

    Джорджина выложила откровенные фото в купальнике

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.05.2023 22:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +940

      alll-1 2 часа назад

      С головой не все в порядке у нее

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