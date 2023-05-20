Саудовская Аравия проспонсирует турнир в Африке в обмен на голоса на выборах хозяев ЧМ-2030

Саудовская Аравия и Африканская конфедерация футбола достигли соглашении о партнерстве в проведении Суперлиги для клубов Африки. Турнир планируют запустить в следующем году на саудовские деньги. Он станет альтернативой африканской Лиге чемпионов.

Объем инвестиций составит примерно 200 миллионов долларов.

Британская The Guardian пишет, что в обмен власти Саудовской Аравии рассчитывают получить лояльность Африки при выборе стран-хозяев ЧМ-2030.