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    • Саудовская Аравия проспонсирует турнир в Африке в обмен на голоса на выборах хозяев ЧМ-2030

    Саудовская Аравия проспонсирует турнир в Африке в обмен на голоса на выборах хозяев ЧМ-2030

    Саудовская Аравия и Африканская конфедерация футбола достигли соглашении о партнерстве в проведении Суперлиги для клубов Африки. Турнир планируют запустить в следующем году на саудовские деньги. Он станет альтернативой африканской Лиге чемпионов.

    Объем инвестиций составит примерно 200 миллионов долларов.

    Британская The Guardian пишет, что в обмен власти Саудовской Аравии рассчитывают получить лояльность Африки при выборе стран-хозяев ЧМ-2030.

    • Саудовцы планируют принять ЧМ-2030 совместно с Грецией и Египтом.

    Источник: The Guardian

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